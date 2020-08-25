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    Аджоев – о вызове Луценко: «Не зря говорил, что в сборной есть люди, понимающие в футболе!»

    Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал вызов нападающего тульской команды Евгения Луценко в сборную России.

    «Я не зря говорил, что в сборной есть люди, понимающие в футболе! Человек играет и доказывает. Думаю, нужно было выбрать время, когда его приглашать в сборную, и вот оно настало. Мы очень рады! Евгений, думаю, закрепится в сборной, потому что у него есть бомбардирские качества. Увидим ли мы его на чемпионате Европы? Дай бог! Но повторю, что он закрепится в команде, у него есть все для этого», — сказал Аджоев.

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    Источник: Sport24

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