Дзюба – о лучших игроках РПЛ не из «Зенита»: «Влашич, Вандерсон, Крыховяк и Луценко»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба перечислил футболистов из других клубов РПЛ, которых он считает лучшими на сегодняшний день.

«Три лучших игрока чемпионата России не из «Зенита» – Крыховяк, Вандерсон и Влашич. Ой, а можно четвeртого назову? Луценко. Большая умница. Забить 15 голов за «Арсенал» – достижение. Доказал, что люди из «Динамо» ошиблись, не оставив его в команде», – сказал Дзюба.

Дзюба – об имитации секса в раздевалке: «Азмун сказал, что ему понравилось»

Дзюба: «Зимой было заманчивое предложение от «Тоттенхэма», но мне культурно сказали, что это невозможно»