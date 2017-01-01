Дзюба – о лучших игроках РПЛ не из «Зенита»: «Влашич, Вандерсон, Крыховяк и Луценко»

А Лёху Миранчука из зависти не назвал ?
Типа лучший из россиян он сам....
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба перечислил футболистов из других клубов РПЛ, которых он считает лучшими на сегодняшний день.
«Три лучших игрока чемпионата России не из «Зенита» – Крыховяк, Вандерсон и Влашич. Ой, а можно четвeртого назову? Луценко. Большая умница. Забить 15 голов за «Арсенал» – достижение. Доказал, что люди из «Динамо» ошиблись, не оставив его в команде», – сказал Дзюба.
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