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    Дзюба – о лучших игроках РПЛ не из «Зенита»: «Влашич, Вандерсон, Крыховяк и Луценко»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба перечислил футболистов из других клубов РПЛ, которых он считает лучшими на сегодняшний день.

    «Три лучших игрока чемпионата России не из «Зенита» – Крыховяк, Вандерсон и Влашич. Ой, а можно четвeртого назову? Луценко. Большая умница. Забить 15 голов за «Арсенал» – достижение. Доказал, что люди из «Динамо» ошиблись, не оставив его в команде», – сказал Дзюба.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4592

      Alekxei Z. 3 часа назад

      А Лёху Миранчука из зависти не назвал ?
      Типа лучший из россиян он сам....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1918

      baden69 > Alekxei Z. 3 часа назад

      Из россиян он назвал Луценко, а Миранчук не ровно играл в течении сезона.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4592

      Alekxei Z. > baden69 3 часа назад

      Миранчук сделал Локо вторым, всё лето в одного тащил клуб.
      Луценко назвал , потому что не видит для себя в нём конкурента.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3074

      KPCCSPB > Alekxei Z. 3 часа назад

      Бить пенальти, это не тащить, причём, левые пенальти, один даже с Сочи не забил..

      4
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      ...
      Рейтинг: +4592

      Alekxei Z. > KPCCSPB 2 часа назад

      В тех матчах Краховяка вообще не видно было , а Мира забивали забивал...Сейчас не о судействе , а о пользе клубу.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +767

      Nevsky_RU > Alekxei Z. 2 часа назад

      кому и что он забивал? 12 голов за сезон, из них 7 с пенальти. Тот же Крыховяк 9 и все с игры. У Луценко 15 и тоже с игры. Факты и статистика так сказать на лицо. Соболев пополезнее Миранчука был, вот только до перехода в Срамтак.
      А если напрямую сравнивать Миранчука и Дзюбу, то всё еще нагляднее. Чук - 12 голов (7пней) + 3 голевые передачи. Дзюба 17 (7 пней) + 12 гол передач. Луценко так же как и Миранчук 3 передачи. Только он в Арсенале играл а не в топ клубе.

      2
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      Рейтинг: +3074

      KPCCSPB > Alekxei Z. 1 час назад

      Крыховяк лидер клуба, а Миранчук, просто лидер хромой атаки, где напы вообще разучились забивать.

      0
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      Рейтинг: +5067

      alarm 3 часа назад

      и ни одного дезеува из спартака!

      3
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