Дзюба – об имитации секса в раздевалке: «Азмун сказал, что ему понравилось»

Бл@, ровно отношусь и к Зениту и к дзюбе, но чем дальше в лес выходка и никчемные объяснения дзюбы, тем дебильнее он выставляет себя, команду и нормальных настоящих болельщиков зенита. Я под настоящими болелами не имею ввиду сейчас всяких алармов, боратов и им подобных, которые страшно завидуют азмуну.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к резонансу вокруг ситуации с публикацией видео из раздевалки команды.
После чемпионского матча с «Краснодаром» форвард имитировал половой акт с Сердаром Азмуном. Эти кадры попали в интернет.
«Не было никакого посыла, это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры. Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: «Что за дичь!». Но в тот момент это было смешно и забавно.
Нет там посыла никакого – просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Всe. В этом весь прикол. Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка. Мне Азмун говорил, смеялся, что ему ребята звонили, они ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение...
Понятно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены. Мы смеялись и угорали. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось».
Это было очень забавно, разрядило атмосферу. Но у многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора. Мы вот со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас с ним чуть ли не война. Процентов 60-70 людей у нас без чувства юмора, я им искренне соболезную», – сказал Дзюба.