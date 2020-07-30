Дзюба – об имитации секса в раздевалке: «Азмун сказал, что ему понравилось»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к резонансу вокруг ситуации с публикацией видео из раздевалки команды.

После чемпионского матча с «Краснодаром» форвард имитировал половой акт с Сердаром Азмуном. Эти кадры попали в интернет.

«Не было никакого посыла, это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры. Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: «Что за дичь!». Но в тот момент это было смешно и забавно.

Нет там посыла никакого – просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Всe. В этом весь прикол. Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка. Мне Азмун говорил, смеялся, что ему ребята звонили, они ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение...

Понятно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены. Мы смеялись и угорали. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось».

Это было очень забавно, разрядило атмосферу. Но у многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора. Мы вот со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас с ним чуть ли не война. Процентов 60-70 людей у нас без чувства юмора, я им искренне соболезную», – сказал Дзюба.