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    Дзюба – об имитации секса в раздевалке: «Азмун сказал, что ему понравилось»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к резонансу вокруг ситуации с публикацией видео из раздевалки команды.

    После чемпионского матча с «Краснодаром» форвард имитировал половой акт с Сердаром Азмуном. Эти кадры попали в интернет.

    «Не было никакого посыла, это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры. Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: «Что за дичь!». Но в тот момент это было смешно и забавно.

    Нет там посыла никакого – просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Всe. В этом весь прикол. Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка. Мне Азмун говорил, смеялся, что ему ребята звонили, они ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение...

    Понятно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены. Мы смеялись и угорали. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось».

    Это было очень забавно, разрядило атмосферу. Но у многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора. Мы вот со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас с ним чуть ли не война. Процентов 60-70 людей у нас без чувства юмора, я им искренне соболезную», – сказал Дзюба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1653

      Boeung777 15 минут назад

      Бл@, ровно отношусь и к Зениту и к дзюбе, но чем дальше в лес выходка и никчемные объяснения дзюбы, тем дебильнее он выставляет себя, команду и нормальных настоящих болельщиков зенита. Я под настоящими болелами не имею ввиду сейчас всяких алармов, боратов и им подобных, которые страшно завидуют азмуну.

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      Рейтинг: +146

      Урия Гип 2 16 минут назад

      Ничего не поделаешь. Наследственность у него такая, спартаковская.

      1
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      Рейтинг: +287

      plehanov6 17 минут назад

      Два гомика! И, вообще, тебе-то откуда знать армейский юмор?! Ты, гомик, хоть день прослужил? А тебе бы понравилось - там много настоящих мужиков, они бы тебе доставили удовольствие! Пр......тка питерская!

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      Рейтинг: +4331

      nik55 17 минут назад

      что еще можно услышать от гомика

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      Рейтинг: +10

      zago54 22 минуты назад

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      Рейтинг: +1498

      ziborock > zago54 14 минут назад

      А там есть прогнозы кого Дзюба следующего в зените чпокнет?!)))

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      Рейтинг: +1705

      Ден 781 25 минут назад

      Ой дурак...

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      Рейтинг: +5062

      alarm 25 минут назад

      на этой ветке можно вести перепись дезеувов из тарасофки)

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      Рейтинг: +1498

      ziborock > alarm 17 минут назад

      Де Зеув из Тарасовки один - он сейчас в голубом а зовут его "осел"! Угадай кто?!
      Подсказка: постер с его изображением у тебя над койкой!)))
      P.S. В футбольной России сейчас нарицательное имя для педиков - зенитовец!)))

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      Рейтинг: +3055

      KPCCSPB 29 минут назад

      Вот оно, все педоковатые с бомбардира вылезли, давайте, острите, пока ваши команды пыль Зенита глотают..

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      Рейтинг: +1498

      ziborock > KPCCSPB 19 минут назад

      Кто пыль а кто семя Дзюбы и Грозовского!)))

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      Рейтинг: +2478

      Cleaner 30 минут назад

      Голубизна не только в цвете формы...

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      Рейтинг: +1498

      ziborock 33 минуты назад

      1. Понравилось?!))) Дзюба, продолжай, в Зените клиентов много!)))
      2. "Футбольная шутка среди мужиков"?! Или среди педиков?!))
      3. "Армейский юмор"?! Кто в армии был тот так не шутит!!!
      4. "Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное. "
      Во многих коллективах где собирается много МУЖИКОВ происходит разное, но не такое!!!
      5. "Но в тот момент это было смешно и забавно." Нам до сих пор смешно а уж как забавно!)))
      6. "В Иране это восприняли намного спокойнее"
      Статьи 108—109 Исламского уголовного кодекса Ирана 1991 года (шариат) определяют мужеложство как половую связь между мужчинами. Это может быть как активная, так и пассивная пенетрация, так и ТРЕНИЕ ПЕНИСОМ О БЕДРА ИЛИ ЯГОДИЦЫ. Любые подобные действия подлежат наказанию.
      Оба участника акта мужеложства приговариваются к смертной казни!
      7. "Это было очень забавно, разрядило атмосферу." РАЗРЯЖАЙТЕ И ДАЛЬШЕ, МЫ ТО НЕ ПРОТИВ!)))
      -------------------------
      Зенитовская лепеха сегодня побила все свои рекорды кретинизма!)))))))

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