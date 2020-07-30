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  • Дзюба – об имитации секса в раздевалке: «Азмун сказал, что ему понравилось»

Дзюба – об имитации секса в раздевалке: «Азмун сказал, что ему понравилось»

30 июля 2020, 10:40
40

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к резонансу вокруг ситуации с публикацией видео из раздевалки команды.

После чемпионского матча с «Краснодаром» форвард имитировал половой акт с Сердаром Азмуном. Эти кадры попали в интернет.

«Не было никакого посыла, это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры. Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: «Что за дичь!». Но в тот момент это было смешно и забавно.

Нет там посыла никакого – просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Всe. В этом весь прикол. Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка. Мне Азмун говорил, смеялся, что ему ребята звонили, они ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение...

Понятно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены. Мы смеялись и угорали. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось».

Это было очень забавно, разрядило атмосферу. Но у многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора. Мы вот со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас с ним чуть ли не война. Процентов 60-70 людей у нас без чувства юмора, я им искренне соболезную», – сказал Дзюба.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (40)
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Октавиус
1596094868
то чувство, когда Дзюба - дебил, а виноваты в этом 60-70% населения страны
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Питер - гейская столица Р
1596095186
Понравилось азмунке)))
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Волька
1596096040
Бомжи гомосеки.Главный ***** дзина
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spam2009
1596096556
Хренасе армейский юморок, я бы тебе после таких слов ближайшее 2 августа не советовал из дома выходить точно.
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Ден 781
1596097311
Ой дурак...
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Boeung777
1596097912
Бл@, ровно отношусь и к Зениту и к дзюбе, но чем дальше в лес выходка и никчемные объяснения дзюбы, тем дебильнее он выставляет себя, команду и нормальных настоящих болельщиков зенита. Я под настоящими болелами не имею ввиду сейчас всяких алармов, боратов и им подобных, которые страшно завидуют азмуну.
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Ивантеевец
1596098869
Клинический идиот. Надо же хоть немного понимать как шутить, где и с кем. Если в таком возрасте мозгов нет, то уже не появятся. Благо, что в гамме цветов Зенита голубой имеется - многое объясняет.
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Freyd
1596100670
Ну Дзюбиньо и тупой,лучше жевaть,чем говорить:)))
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vladimir-7
1596110438
Дзюба с каждым разом подтверждает, что он полный ДУРАК и никак до бревна не дойдет, что ему необходимо МОЛЧАТЬ!!! Саламыч, хоть ты-то посодействуй, ты же всё-таки для него авторитет, а то ни Семак, ни Медведев не могут остановить эти выступления в СМИ.
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Hektor 84
1596121184
Ты хоть в армии служил чтоб сравнивать свои пид ариные наклонности с армейским юмором? Как это Леня упустил не потроллил этого голубого клоуна?
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