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  • Дзюба: «Зимой было заманчивое предложение от «Тоттенхэма», но мне культурно сказали, что это невозможно»

Дзюба: «Зимой было заманчивое предложение от «Тоттенхэма», но мне культурно сказали, что это невозможно»

30 июля 2020, 11:25
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в «Тоттенхэм».

«Зимой мне позвонили из «Тоттенхэм Хотспур». Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. «Сфокусируйся на «Зените», – услышал я.

Что-то такое грустное в душе проскочило: всe-таки это АПЛ, «Тоттенхэм», такой шанс. Если бы что-то не получилось – вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с тем же «Тоттенхэмом». Или кто-то другой мог заинтересоваться.

Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал «Нет». Но я понимаю руководство «Зенита». Всe-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок. Я за это время взял ещe два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет», – сказал Дзюба.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Plyash
1596098733
Дзюбло,кого спросил и кто ответил "нет"? Опять нагло врёшь.Что тут секретного,тот,кто отказал,защищал интересы своего клуба и поэтому полностью прав,винить его нельзя. Назови ФИО чиновника,будь добр? Или всё же п..здишь,сколько можно?
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Питер - гейская столица Р
1596100105
Шлюба разговорился.
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Просто-333
1596100973
Читай: Зимой я заманчиво предложил себя «Тоттенхэму», но меня культурно послали
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NewLife
1596101001
Хоть я не любли пранкеров, но те, которые бомбят зюбу, похоже, талантливые. Не удивлюсь, если однажды зюба признается, что ему звонил Илон Маск и приглашал слетать на марс.
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Andrew01
1596104904
Там часть разговора пропустил - Мне звонили и Тоттехема, хотят в аренду, можно? *** - Ну если очень хочешь, то да. - А зарплату вы мне такую же платить будете? *** - Нет. - Тогда я остаюсь в Зените.
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Давид59
1596107253
Этот же "культурный голос" и с Кокориным говорил, когда тот хотел в Зените остаться.
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Hektor 84
1596121355
Шлюба сам придумал эту историю и теперь ее любит мусолить. Или же Слуцкий потроллил его позвонив представился Моуриньо))))
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paracetamol
1596127470
Культурно сказали, не как в свинарнике. Культурная столица, однако!
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