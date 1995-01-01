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    Дзюба: «Зимой было заманчивое предложение от «Тоттенхэма», но мне культурно сказали, что это невозможно»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в «Тоттенхэм».

    «Зимой мне позвонили из «Тоттенхэм Хотспур». Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. «Сфокусируйся на «Зените», – услышал я.

    Что-то такое грустное в душе проскочило: всe-таки это АПЛ, «Тоттенхэм», такой шанс. Если бы что-то не получилось – вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с тем же «Тоттенхэмом». Или кто-то другой мог заинтересоваться.

    Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал «Нет». Но я понимаю руководство «Зенита». Всe-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок. Я за это время взял ещe два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет», – сказал Дзюба.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3200

      playsh 1 минуту назад

      Дзюбло,кого спросил и кто ответил "нет"? Опять нагло врёшь.Что тут секретного,тот,кто отказал,защищал интересы своего клуба и поэтому полностью прав,винить его нельзя.
      Назови ФИО чиновника,будь добр? Или всё же п..здишь,сколько можно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5062

      alarm 6 минут назад

      что на это ответят гомосеки из тарасофки?)

      0
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