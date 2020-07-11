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  • РПЛ. «Арсенал» обыграл «Тамбов», 33-летний Луценко забил в шестом матче подряд

РПЛ. «Арсенал» обыграл «Тамбов», 33-летний Луценко забил в шестом матче подряд

11 июля 2020, 17:54
15

В матче 28-го тура РПЛ «Арсенал» дома одержал победу над «Тамбовом» со счетом 2:1.

В составе туляков отличились Владислав Пантелеев и Евгений Луценко, который забивает в шестой игре подряд. У гостей гол в активе Михаила Костюкова.

Набрав три очка, «Арсенал» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Тамбов» остался на 14-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Тамбов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 20; 1:1 – Костюков, 55; 2:1 – Луценко, 84.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Денисов (Ткачев, 61), Горбатенко (Громыко, 86), Кангва Кингс, Пантелеев (Сокол, 90), Костадинов (Хагуш, 84), Кангва Эванс (Ломовицкий, 61), Хлусевич, Луценко.

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили (Карасев, 46), Рыбин, Филин, Каплиенко (Шляков, 81), Мелкадзе, Чуперка, Ойеволе (Таказов, 81), Костюков (Калмыков, 90), Юрганов, Мамтов (Килин, 68).

Предупреждения: Костадинов, 8; Пантелеев, 71 – Тетрашвили, 18.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арсенал Тамбов Луценко Евгений
Комментарии (15)
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qawzsexdr
1594479454
А в матчах ( справа колонка) показано что матч ещё идёт
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valkam72
1594479458
У дзюпы из 16 забитых голов 7 с пеналей, у Луценко из 14 голов - 0 пеналей. Так кто лучший бомбардир??
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NewLife
1594480415
Второй гол - как защитник так демонстративно пропустил мяч между ног и упал. Это что было, кто-то может объяснить ?
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Йост
1594481673
С Оренбургом назначат 3 пенальти и дадут пробить Дзюбе. После рестарта, связанного с пандемией, у него получается забивать только с пенальти. Успеха лучшему бомбардиру.
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Kurt Angel
1594482899
Луценко просто крос. Как же его не хватает в Динамо(((
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vbn123
1594482915
Тамбов играл хорошо, поражение они точно не заслужили.
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Kurt Angel
1594483321
дарит шансы Оренбургу Тамбов. Хотя, Тамбов более симпатичен
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portero
1594492874
похоже Тамбов на вылет, стадиона нет и т.д.....
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zigbert
1594560460
Чутье на голы у Луценко есть. Сейчас он находится в хорошей форме.
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