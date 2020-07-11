РПЛ. «Арсенал» обыграл «Тамбов», 33-летний Луценко забил в шестом матче подряд

В матче 28-го тура РПЛ «Арсенал» дома одержал победу над «Тамбовом» со счетом 2:1.

В составе туляков отличились Владислав Пантелеев и Евгений Луценко, который забивает в шестой игре подряд. У гостей гол в активе Михаила Костюкова.

Набрав три очка, «Арсенал» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Тамбов» остался на 14-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Тамбов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 20; 1:1 – Костюков, 55; 2:1 – Луценко, 84.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Денисов (Ткачев, 61), Горбатенко (Громыко, 86), Кангва Кингс, Пантелеев (Сокол, 90), Костадинов (Хагуш, 84), Кангва Эванс (Ломовицкий, 61), Хлусевич, Луценко.

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили (Карасев, 46), Рыбин, Филин, Каплиенко (Шляков, 81), Мелкадзе, Чуперка, Ойеволе (Таказов, 81), Костюков (Калмыков, 90), Юрганов, Мамтов (Килин, 68).

Предупреждения: Костадинов, 8; Пантелеев, 71 – Тетрашвили, 18.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ