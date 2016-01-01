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    РПЛ. «Арсенал» обыграл «Тамбов», 33-летний Луценко забил в шестом матче подряд

    В матче 28-го тура РПЛ «Арсенал» дома одержал победу над «Тамбовом» со счетом 2:1.

    В составе туляков отличились Владислав Пантелеев и Евгений Луценко, который забивает в шестой игре подряд. У гостей гол в активе Михаила Костюкова.

    Набрав три очка, «Арсенал» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Тамбов» остался на 14-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Арсенал (Тула) – Тамбов – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 20; 1:1 – Костюков, 55; 2:1 – Луценко, 84.

    «Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Денисов (Ткачев, 61), Горбатенко (Громыко, 86), Кангва Кингс, Пантелеев (Сокол, 90), Костадинов (Хагуш, 84), Кангва Эванс (Ломовицкий, 61), Хлусевич, Луценко.

    «Тамбов»: Шелия, Тетрашвили (Карасев, 46), Рыбин, Филин, Каплиенко (Шляков, 81), Мелкадзе, Чуперка, Ойеволе (Таказов, 81), Костюков (Калмыков, 90), Юрганов, Мамтов (Килин, 68).

    Предупреждения: Костадинов, 8; Пантелеев, 71 – Тетрашвили, 18.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: -6

      vbn123 3 минуты назад

      Тамбов играл хорошо, поражение они точно не заслужили.

      0
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      Рейтинг: +83

      Kurt Angel 3 минуты назад

      Луценко просто крос.
      Как же его не хватает в Динамо(((

      0
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      Рейтинг: +233

      Йост 24 минуты назад

      С Оренбургом назначат 3 пенальти и дадут пробить Дзюбе. После рестарта, связанного с пандемией, у него получается забивать только с пенальти. Успеха лучшему бомбардиру.

      0
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      Рейтинг: +977

      NewLife 45 минут назад

      Второй гол - как защитник так демонстративно пропустил мяч между ног и упал. Это что было, кто-то может объяснить ?

      0
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      Рейтинг: +1411

      FENIX-SL > NewLife 30 минут назад

      как тебя что то удивляет в этом чемпионате?

      1
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      Рейтинг: -157

      valkam72 1 час назад

      У дзюпы из 16 забитых голов 7 с пеналей, у Луценко из 14 голов - 0 пеналей. Так кто лучший бомбардир??

      1
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      Рейтинг: +7539

      ilichkadr > valkam72 50 минут назад

      У Луценко 15 голов. Кто Лучший бомбардир узнаем 25 июля.

      2
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      Рейтинг: +162

      Хейтер Аларм > ilichkadr 44 минуты назад

      Не волнуйтесь, все уже решено... Зюпе дадут набить стату на матче с обреченным Оренбургом

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      Рейтинг: -157

      valkam72 > ilichkadr 43 минуты назад

      Сейчас по указу РФС и лично питерского гения господина Дюкова начнут пенали назначаться в пользу зенита, а дзюпа их пробивать будет. А иначе дзюпе лучшим никак не стать.

      1
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      Рейтинг: +529

      qawzsexdr 1 час назад

      А в матчах ( справа колонка) показано что матч ещё идёт

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