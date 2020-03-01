РПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Сочи» благодаря голу Луценко на 96-й минуте

«Сочи» проиграл тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России.

Дубль в этой встрече оформил нападающий гостей Евгений Луценко. Решающий гол он забил на 96-й минуте.

Александр Кокорин отметился голом в дебютной игре за «Сочи». Он не забивал в РПЛ 820 дней.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Сочи – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Луценко, 5; 1:1 – Кокорин, 64; 1:2 – Луценко, 90+6.

Сочи: Джанаев, Заика (Маргасов, 79), Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров (Полоз, 79), Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Арсенал: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачeв (Ломовицкий, 81), Лесовой (Кангва, 86), Чаушич, Костадинов, Луценко.

Предупреждения: Бурмистров, 28; Заика, 51 – Костадинов, 74; Левашов, 90+4.

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