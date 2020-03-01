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  • РПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Сочи» благодаря голу Луценко на 96-й минуте

РПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Сочи» благодаря голу Луценко на 96-й минуте

1 марта 2020, 20:58
53

«Сочи» проиграл тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России.

Дубль в этой встрече оформил нападающий гостей Евгений Луценко. Решающий гол он забил на 96-й минуте.

Александр Кокорин отметился голом в дебютной игре за «Сочи». Он не забивал в РПЛ 820 дней.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Сочи – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Луценко, 5; 1:1 – Кокорин, 64; 1:2 – Луценко, 90+6.

Сочи: Джанаев, Заика (Маргасов, 79), Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров (Полоз, 79), Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Арсенал: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачeв (Ломовицкий, 81), Лесовой (Кангва, 86), Чаушич, Костадинов, Луценко.

Предупреждения: Бурмистров, 28; Заика, 51 – Костадинов, 74; Левашов, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Арсенал Луценко Евгений
Комментарии (53)
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Kollljan
1583085540
Типичная сдача игры Джанаевым.
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titata
1583085671
Сочи на вылет , никак не оживить клуб.
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Виссарионович
1583086347
Арсенал красавцы!!!
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Garrincha58
1583086490
а зачем всё это? этот цирк! искусственно созданный с верху чтобы стадион работал но людей то не обманешь они не придут смотреть на этот базар
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Hektor 84
1583086545
Синит2 в пердив. Там ему и место. Не удивительно что команда раньше называлась динамо спб
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РМЗ
1583086553
Сочи на вылет !!!!! Зачем нужна такая команда где пустые трибуны . Для Вовы шпутина
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Garrincha58
1583086872
господа в Кремле услышьте глас народа хватит уже тратить народные деньги на эти искусственные футбольные проекты никому не нужные и не надо упаси вас бог расширять РПЛ. МЫ НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!!!! а чтобы повысить уровень футбола надо интегрироваться с Белоруссией и Казахстаном там есть команды на голову сильней даже наших искусственных чемпионов типа Зенита или Локомотива не говоря уже о таких середняках как Динамо и Спартак
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vmonomah17
1583087243
По итогам тура у ФК Газпрома 2 ничьих и 1 поражение. Слабовато)))
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kazak161
1583092472
Люди опомнитесь, мы стали пожирать друг друга!
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zigbert
1583158414
Не зря Черевченко в конце матча выпустил Кангва. Хотя во втором тайме у Сочи было преимущество, эта контратака и принесла успех Арсеналу.
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