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    РПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Сочи» благодаря голу Луценко на 96-й минуте

    «Сочи» проиграл тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России.

    Дубль в этой встрече оформил нападающий гостей Евгений Луценко. Решающий гол он забил на 96-й минуте.

    Александр Кокорин отметился голом в дебютной игре за «Сочи». Он не забивал в РПЛ 820 дней.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Сочи – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Луценко, 5; 1:1 – Кокорин, 64; 1:2 – Луценко, 90+6.

    Сочи: Джанаев, Заика (Маргасов, 79), Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров (Полоз, 79), Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

    Арсенал: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачeв (Ломовицкий, 81), Лесовой (Кангва, 86), Чаушич, Костадинов, Луценко.

    Предупреждения: Бурмистров, 28; Заика, 51 – Костадинов, 74; Левашов, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии53
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      Рейтинг: +1477

      Бриг 2 минуты назад

      А я не то, что болею, а переживаю за Сочи. Хорошо бы, чтобы на юге формировалось гнездо футбола российского - Ростов, Краснодар, Сочи - ну где, как не там? Не в Москве же!

      0
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      Рейтинг: +606

      Гавроша 37 минут назад

      Ничего, сочи еще поборется. Пусть лучше спартак напрямую вылетает!

      0
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      Рейтинг: +1144

      kazak161 40 минут назад

      Люди опомнитесь, мы стали пожирать друг друга!

      0
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      Рейтинг: +547

      Князев 1 час назад

      Таблицу бомбардир заполнять будем???

      2
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      ...
      Рейтинг: +37727

      portero > Князев 1 час назад

      Что-то с таблицами завис, га других ресурсах оперативнее работают.

      0
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      Рейтинг: +44

      Игорь Тютюкин 1 час назад

      Луценко — красавчик. АРСЕНАЛ — молодцы. Тула — вперёд!

      1
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      Рейтинг: +3765

      sochi-2013 1 час назад

      Надо реставрировать стадион имени Славы Метревели, тогда посещаемость будет выше среднестатистической по РПЛ.
      Джанаева на пенсию!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      vmonomah17 2 часа назад

      По итогам тура у ФК Газпрома 2 ничьих и 1 поражение. Слабовато)))

      5
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      Рейтинг: +21770

      VVM1964 > vmonomah17 2 часа назад

      Так держать !!!

      3
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      Рейтинг: +10089

      Garrincha58 2 часа назад

      футбол вернулся а разочарования ещё больше и нах такой нам нужен

      0
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      Рейтинг: +448

      vmonomah17 > Garrincha58 2 часа назад

      А как же бюджетные деньги распиливать? Это Вам не Краснодар! Тут людям нужно деньги зарабатывать (воровать).

      2
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      Рейтинг: +323

      Граф2019 > Garrincha58 1 час назад

      с пивом пойдет....

      1
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      Рейтинг: +3765

      sochi-2013 > vmonomah17 1 час назад

      Весь современный мировой футбол стоит на распиле и отмывании денег!
      Условных Краснодаров в Европе пятерки не наберется.
      Да и Сочи, Ротенберг, не на бюджетные деньги содержит.
      Разве что Путин ему "посоветовал"(попросил) профинансировать клуб, а от таких предложений не отказываются.

      1
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      Рейтинг: +323

      Граф2019 2 часа назад

      я в сочи 3 года прожил! там даже на сборную приходили 2 дурбалая... я и судья!

      4
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      Рейтинг: +10089

      Garrincha58 2 часа назад

      господа в Кремле услышьте глас народа хватит уже тратить народные деньги на эти искусственные футбольные проекты никому не нужные и не надо упаси вас бог расширять РПЛ. МЫ НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!!!! а чтобы повысить уровень футбола надо интегрироваться с Белоруссией и Казахстаном там есть команды на голову сильней даже наших искусственных чемпионов типа Зенита или Локомотива не говоря уже о таких середняках как Динамо и Спартак

      3
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      Рейтинг: +1151

      Из Твери Леха > Garrincha58 1 час назад

      Никто бы не создавал этот искусственный клуб из питерского динамо, если бы не стадион Фишт. Надо же как-то этот объект "великого" олимпийского наследия как-то задействовать.

      1
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      Рейтинг: +37727

      portero > Из Твери Леха 1 час назад

      На фонтаны(у стадиона) больше народу приходит чем на футбол.

      0
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