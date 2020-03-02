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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Сочи - Арсенал

01.03.2020, Воскресенье, 19:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 20 тур Сочи - Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
13 тур
20 октября, воскресенье 16:30 Арсенал 1:1 Сочи
Россия. ФНЛ (2013/2014)
38 тур
15 мая, четверг 19:00 Арсенал 0:1 Сочи
1 тур
7 июля, воскресенье 16:00 Сочи 0:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +387

    Vizual 1 марта 2020, 22:56

    Два Зенита вничью сыграли, третий ******* :)))

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    Рейтинг: +192

    GuberDV 1 марта 2020, 20:59

    Интересно что РФС придумает что бы Сочи в РПЛ оставить???

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 1 марта 2020, 20:50

    Забил А. Это как ? Бомбардир что за бардак?

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    Рейтинг: +742

    Makaweli > Hektor 84 1 марта 2020, 20:54

    А у Краснодара забил М

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    Рейтинг: +699

    тётя ASYA 1 марта 2020, 20:27

    Я думал кокос сдох))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 1 марта 2020, 20:02

    Арсенал, еще пару им засадите!!!

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 1 марта 2020, 19:29

    Как вам Кокощьник? В пустые ворота с четырёх метров!!!!!

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 > zaichkin777@gmail.com 1 марта 2020, 19:42

    В сборную его на Евро. Соответствует нашей сборной. В пустые ворота не попадает)))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > zaichkin777@gmail.com 1 марта 2020, 20:03

    Кокорин своим не забивает.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 29 февраля 2020, 18:43

    Желаю Арсеналу Т крупной победы над Сочи.

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 > vladimir-7 1 марта 2020, 19:44

    Ага и отправить синит2 в пердив

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Hektor 84 1 марта 2020, 20:00

    Ну да, это просто необходимо.

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