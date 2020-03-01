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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Арсенал
Сочи - Арсенал: обзор матча 01 марта 2020
Сочи
01.03.2020, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
64'
А. Кокорин
5'
Е. Луценко
90+5'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Арсенал
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Е. Луценко
90'
+4
Желтая карточка
М. Левашов
86'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Д. Лесовой
81'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
С. Ткачев
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
79'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Н. Бурмистров
79'
74'
Желтая карточка
Г. Костадинов
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
64'
Желтая карточка
К. Заика
51'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
28'
5'
ГОЛ! 0:1!
Е. Луценко
Пас отдал
С. Ткачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
4
Роберт Бауэр
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Арсенал
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Джанаев
3
Набиуллин
32
Мевля
99
Новосельцев
44
Калугин
27
Заика
15
Цаллагов
16
Нобоа
77
Мостовой
18
Бурмистров
9
Кокорин
4-5-1
36
Левашов
9
Комбаров
88
Григалава
6
Беляев
27
Альварес
4
Бауэр
70
Костадинов
23
Чаушич
11
Ткачев
88
Лесовой
48
Луценко
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
18
Бурмистров
7
Полоз
7
Полоз
18
Бурмистров
11
Ткачев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
11
Ткачев
88
Лесовой
10
Кангва
10
Кангва
88
Лесовой
Остались в запасе
Сочи
Арсенал
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
19
Ламек Банда
ПВ
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Сочи - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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