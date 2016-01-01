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    Черчесов – о выборе нападающих на матчи Лиги наций: «Соболев начал проявлять свои лучшие качества, Смолов тоже показывает себя»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор форвардов на сентябрьские матчи Лиги наций.

    «Изначально хотели вызвать четырех форвардов.

    Планировали познакомиться с Луценко, но он получил травму, поэтому вызвали Соболева, чтобы пообщаться с ним. Он начал проявлять свои лучшие качества в «Спартаке». Смолов после «Сельты» тоже проявляет себя.

    Поэтому хотим посмотреть всех, нацелить на определенные вещи, чем говорить с ними по телефону. Что касается выхода с двумя нападающими, то у нас еще есть целый день, чтобы все оценить», – рассказал Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5553

      Hektor 84 14 минут назад

      Он что слепой или дурак? В чем Смолов себя проявляет?

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      Рейтинг: +9589

      Skull_Boy > Hektor 84 2 минуты назад

      Ну если чел тотально прогнулся, а чем тут вообще разговор и после того, как совсем его затравили он вызвал Соболя и если смотреть заявку, то там реально человек так 10-14 100% мусор

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