Спортивный директор «Арсенала»: «Луценко забил дважды, а награду отдают другому. Большая несправедливость»

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Во-первых, хотел бы поздравить всех с возобновлением чемпионата. За зимнюю паузу все соскучились по нашему футболу и сейчас очень рады, что он вернулся. Во-вторых, что касается игры, то мы серьезно готовились и к весенней части чемпионата в целом, и к матчу с «Сочи», в частности.

Ребята усердно работали на сборах, это на самом деле кропотливый и тяжелый труд. Все очень рады тому, что эта работа принесла свои плоды, мы набрали три важнейших очка.

Лучший игрок матча? Футбол – командная игра, поэтому отмечу всех наших ребят. Если же все-таки выделять кого-то одного, то для меня очевидно, что Евгений Луценко, забивший два гола.

Александра Кокорина можно поздравить с возвращением на поле, это действительно здорово, но судите сами. Луценко отличился дважды, в том числе именно его точный удар принес нам победу на последних секундах, а награду отдают другому. В этом есть большая несправедливость. И дело не только в голах, но в том объеме работы, который проделал Луценко и той пользе, которую он принес «Арсеналу» в этом матче», – сказал Рудаков.

Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

Кокорин признан лучшим игроком матча «Сочи» – «Арсенал», несмотря на дубль Луценко