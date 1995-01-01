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    Спортивный директор «Арсенала»: «Луценко забил дважды, а награду отдают другому. Большая несправедливость»

    Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

    «Во-первых, хотел бы поздравить всех с возобновлением чемпионата. За зимнюю паузу все соскучились по нашему футболу и сейчас очень рады, что он вернулся. Во-вторых, что касается игры, то мы серьезно готовились и к весенней части чемпионата в целом, и к матчу с «Сочи», в частности.

    Ребята усердно работали на сборах, это на самом деле кропотливый и тяжелый труд. Все очень рады тому, что эта работа принесла свои плоды, мы набрали три важнейших очка.

    Лучший игрок матча? Футбол – командная игра, поэтому отмечу всех наших ребят. Если же все-таки выделять кого-то одного, то для меня очевидно, что Евгений Луценко, забивший два гола.

    Александра Кокорина можно поздравить с возвращением на поле, это действительно здорово, но судите сами. Луценко отличился дважды, в том числе именно его точный удар принес нам победу на последних секундах, а награду отдают другому. В этом есть большая несправедливость. И дело не только в голах, но в том объеме работы, который проделал Луценко и той пользе, которую он принес «Арсеналу» в этом матче», – сказал Рудаков.

    Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

    Кокорин признан лучшим игроком матча «Сочи» – «Арсенал», несмотря на дубль Луценко

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +703

      Ловкий Бубен 40 минут назад

      дык , количество забитых не определяет "лучшесть", чудак, это совокупность можества факторов: хотя бы красота забитых мячей, созидательность на поле, дриблинг, мастерство ну и т.д. Пойди поучись или у людей поумнее спроси, они тебе скажут

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