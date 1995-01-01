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    Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

    «Сочи» играет против тульского «Арсенала» в матче 20-го тура РПЛ.

    Нападающий хозяев Александр Кокорин не попал в этой встрече в пустые ворота. Форвард промахнулся на 27-й минуте после передачи Никиты Бурмистрова.

    На 64-й минуте матча Кокорин забил гол, сравняв счет.

    • Кокорин перешел в клуб с юга России на правах аренды из «Зенита».
    • Для россиянина это первая официальная игра с осени 2018 года.
    • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ.

    Фото: кадр из трансляции на «Матч Премьер».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1713

      solodealer 3 минуты назад

      СОЧНЫЙ ГОЛЕШНИК!))
      Зенит совсем башку потерял...даже Семака уже не слушают.
      Очевидно..совсем не в футбольном клубе принимали решение убрать из чистоплюйской столицы расхристанного урку)))

      0
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      Рейтинг: +315

      Граф2019 4 минуты назад

      тулякам респек!!!гыгыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +553

      Krd123 13 минут назад

      Ессс, сработала ставочка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Deadlord 27 минут назад

      В новости ни одного упоминания про Спартак, но 2 коммента уже про него. Выглядит смешно

      2
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      Рейтинг: +15

      Виссарионович > Deadlord 23 минуты назад

      Там по ходу Спартак головного мозга)

      0
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      Рейтинг: +15

      Виссарионович 27 минут назад

      Отдать нападающего в фарм-клуб и играть против Локо без Азмуна и Дзюбы)
      Карма Зенита.

      1
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      Рейтинг: +500

      Сергей Каспийский > Виссарионович 11 минут назад

      Так не тренер его отдал, а ДЯДИ из ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1541

      upiter622 29 минут назад

      Кокоша,давай еще один!

      4
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      Рейтинг: +260

      Кронштадт65 29 минут назад

      Давай, Давай - разгоняйся!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +290

      FROL001 32 минуты назад

      Кокорин максимальную форму наберет к 28 туру, когда свиней унизят не по детски.

      6
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      Рейтинг: +1245

      alarm 34 минуты назад

      сразу за спартак стало стыдно)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Виссарионович > alarm 28 минут назад

      Причем тут Спартак?
      В новости ни слова о нем нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1245

      alarm > Виссарионович 27 минут назад

      так надо, попрошу не мешать)

      2
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      Рейтинг: +108

      Узб@гоеный > Виссарионович 24 минуты назад

      Просто многим стыдно за Спартак. ))))

      -1
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      Рейтинг: +1276

      Hektor 84 > Узб@гоеный 14 минут назад

      Литейный скройся

      0
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      Рейтинг: +65

      Kruglov2412 > alarm 4 минуты назад

      Заткнись чухло и чушь не не если за что и стыдно так за руководство ваших бомжей!!! Ваш клуб только отвращение вызывает своими поступками

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