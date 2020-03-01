Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

«Сочи» играет против тульского «Арсенала» в матче 20-го тура РПЛ.
Нападающий хозяев Александр Кокорин не попал в этой встрече в пустые ворота. Форвард промахнулся на 27-й минуте после передачи Никиты Бурмистрова.
На 64-й минуте матча Кокорин забил гол, сравняв счет.
- Кокорин перешел в клуб с юга России на правах аренды из «Зенита».
- Для россиянина это первая официальная игра с осени 2018 года.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ.
Фото: кадр из трансляции на «Матч Премьер».
Источник: «Бомбардир»