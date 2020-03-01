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  • Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

1 марта 2020, 20:27
21

«Сочи» играет против тульского «Арсенала» в матче 20-го тура РПЛ.

Нападающий хозяев Александр Кокорин не попал в этой встрече в пустые ворота. Форвард промахнулся на 27-й минуте после передачи Никиты Бурмистрова.

На 64-й минуте матча Кокорин забил гол, сравняв счет.

  • Кокорин перешел в клуб с юга России на правах аренды из «Зенита».
  • Для россиянина это первая официальная игра с осени 2018 года.
  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ.

Фото: кадр из трансляции на «Матч Премьер».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (21)
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Кронштадт65
1583084043
Давай, Давай - разгоняйся!
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upiter622
1583084057
Кокоша,давай еще один!
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Виссарионович
1583084130
Отдать нападающего в фарм-клуб и играть против Локо без Азмуна и Дзюбы) Карма Зенита.
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Deadlord
1583084170
В новости ни одного упоминания про Спартак, но 2 коммента уже про него. Выглядит смешно
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Zubo
1583092468
Гол Кокорина просто шедевр, в стиле Месси . очень рад за него !
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paracetamol
1583093285
Саше поздравления. Но надо работать над реализацией. Ну и защита в Зените-3 полное г-но!
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alex1951
1583094110
Кокоша = сбитый лётчик! ИМХО. Всё. Он не для сборной,поверьте!
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ШАХ
1583097273
С такой реализацией как у Саши в сборной делать нечего...
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mahan
1583134697
Вот эта новость,супер нападающий забил в супер дерби Европы, тут даже Роналду с Месси отдыхают. Он просто трезвый вышел играть, был бы пьяный со стулом бегал)
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zigbert
1583158979
Для начала неплохо. Хотя в пустые ворота надо тоже забивать.
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