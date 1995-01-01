Кокорин признан лучшим игроком матча «Сочи» – «Арсенал», несмотря на дубль Луценко

2 гола Луценко, кокорин1 гол, промах в пустые-лучший игрок матча
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим футболистом матча 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2) по версии телеканала «Матч Премьер».
Россиянин забил в этой встрече один гол. В середине первого тайма он не попал в пустые ворота.
Форвард туляков Евгений Луценко оформил дубль и принес своей команде победу.
- Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года.
- Он забил первый гол в РПЛ за 820 дней.
Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые