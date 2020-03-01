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  • Кокорин признан лучшим игроком матча «Сочи» – «Арсенал», несмотря на дубль Луценко

Кокорин признан лучшим игроком матча «Сочи» – «Арсенал», несмотря на дубль Луценко

1 марта 2020, 21:43
14

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим футболистом матча 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2) по версии телеканала «Матч Премьер».

Россиянин забил в этой встрече один гол. В середине первого тайма он не попал в пустые ворота.

Форвард туляков Евгений Луценко оформил дубль и принес своей команде победу.

  • Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года.
  • Он забил первый гол в РПЛ за 820 дней.

Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Арсенал Кокорин Александр
Комментарии (14)
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bset
1583090772
По версии Матч Премьер, который являются часть канала Матч, владельцем которого является Газпром Медиа. Вот и все. Желаю Кокорину дальше продолжать забивать за Сочи и проигрывать. Кокорину контракт, Сочи в ФНЛ.
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Muboraksho
1583090937
Ну у Кокорина не отберешь мастерство. Молодец.
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Asbjorn
1583091929
2 гола Луценко, кокорин1 гол, промах в пустые-лучший игрок матча
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Томик
1583097288
Да как обычно - признали лучшим игроком ещё до окончания матча и объявили, а тут Луценко, надо же, гол забил второй и принёс команде победу и три очка. Ничего особенного. "Матч" - это что-то. Большинство "лучших игроков матча" - какие надо игроки. Можно футбол и не смотреть - вряд ли угадаешь. Нет, я не против Кокорина. Но приз был "лучший игрок матча", а не "Саша - молодец!"
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Zubo
1583099446
Да заслуженно, слава богу его определяет не бомбардир, ведь второй гол Луценко то забил случайно, в силу нелепого стечения обстоятельств, а его первый с голом Кокорина ни в какое срвнение не идёт, но редакции бомбардира то всё равно, её субьективная позиция всем известна, лучше бы обратиоли внимание почему было добавлено шесть минут ?
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Niko
1583120068
Это за то что с 7 метров по семи метровым воротам промахнулся? Или те у кого были встречи с Ротенбергом априори становяться успешными людьми?
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Добрый Бобер
1583120432
Ааа... Так вот зачем Кокорина так старательно отправляли в "Сочи". Чтобы искусственно из него делать звезду, незаслуженно присуждая звания.
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Диктор
1583123006
И здесь чувствуется рука газпрома,разве он это заслужил ? Га мой взгляд туляки играли интересней.
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моэм
1583130625
Кокорин - это Газпром ... а кто такой Луценко ?...просто парень и народа.
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TOL47
1583146206
Луценко забил два и команда выиграла, а лучший пораженец, не объективно.
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