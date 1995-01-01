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    Кокорин признан лучшим игроком матча «Сочи» – «Арсенал», несмотря на дубль Луценко

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим футболистом матча 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2) по версии телеканала «Матч Премьер».

    Россиянин забил в этой встрече один гол. В середине первого тайма он не попал в пустые ворота.

    Форвард туляков Евгений Луценко оформил дубль и принес своей команде победу.

    • Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года.
    • Он забил первый гол в РПЛ за 820 дней.

    Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5743

      Asbjorn 49 минут назад

      2 гола Луценко, кокорин1 гол, промах в пустые-лучший игрок матча

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1008

      Muboraksho 1 час назад

      Ну у Кокорина не отберешь мастерство. Молодец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13519

      bset 1 час назад

      По версии Матч Премьер, который являются часть канала Матч, владельцем которого является Газпром Медиа. Вот и все. Желаю Кокорину дальше продолжать забивать за Сочи и проигрывать. Кокорину контракт, Сочи в ФНЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Борат 1 час назад

      Саня молодец!
      За него не стыдно, стыдно за рылов !
      Гыгы

      -3
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