«Уфа» планирует расторгнуть контракт с Фримпонгом

Полузащитник Эммануэль Фримпонг может покинуть «Уфу» до окончания сезона. Клуб и футболист рассматривают вариант расторжения контракта. Об этом сообщил генеральный директор команды из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

«Фримпонг травмирован, поэтому не играет. Но, знаете, сейчас идут переговоры о разрыве контракта с ним, обсуждаем сумму компенсации. Это очень сильный и перспективный игрок, но у него не идет в нашем клубе. Может, ему стоит что-то поменять», – проинформировал Газизов.

В текущем сезоне 24-летний ганский хавбек сыграл в восьми матчах за «Уфу», голами и результативными передачами не отметился.