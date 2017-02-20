Тульский «Арсенал» расторг контракт с Фримпонгом

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что полузащитник Эммануэль Фримпонг покинул команду. Сообщается, что контракт футболиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Расторгаем контракт с Фримпонгом по обоюдному желанию. Это связано с тем, что главный тренер не видит его в команде. Что касается финансовой части и неустойки, то этот вопрос мы благоприятно решили как для «Арсенала», так и для самого футболиста», – сказал функционер.

25-летний ганец выступает за «канониров» с 2016 года. На его счету три матча.