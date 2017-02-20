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    Тульский «Арсенал» расторг контракт с Фримпонгом

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что полузащитник Эммануэль Фримпонг покинул команду. Сообщается, что контракт футболиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    «Расторгаем контракт с Фримпонгом по обоюдному желанию. Это связано с тем, что главный тренер не видит его в команде. Что касается финансовой части и неустойки, то этот вопрос мы благоприятно решили как для «Арсенала», так и для самого футболиста», – сказал функционер.

    25-летний ганец выступает за «канониров» с 2016 года. На его счету три матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.02.2017 20:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 20 февраля 2017, 21:31

      дорогу нашим парням

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 20 февраля 2017, 20:45

      не знаю зачем его брали.

      1
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