Фримпонг: «Если была бы возможность попробовать себя в другой команде, выбрал бы «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о своем пребывании в «Уфе», а также заявил, что если бы выбирал за какой еще российский клуб выступать, выбрал бы «Спартак».

– Ты говорил, что обожаешь Уфу.

– Да! И это правда. «Уфа» – лучшая команда после лондонского «Арсенала», в которой я когда-либо играл. Там все замечательно. Люди в Уфе очень-очень-очень добрые – футболисты, директор, президент, – я скучаю по ним. Я даже сейчас могу сказать, что в своей карьере не увижу больше таких прекрасных людей. С удовольствием вернулся бы туда однажды. Хочешь, угадаю твой следующий вопрос? Про Алекса Зинченко! Да?

– Действительно интересно, как он из «Уфы» уехал в «Сити»?

– Это просто очень крутая сделка президента клуба. Но Зинченко очень талантлив и все такое. Алекс много работал над собой, старался использовать каждую возможность сыграть за «Уфу». Но Англия – это все-таки немножко другое. Поэтому он сейчас отправился в аренду в ПСВ. Но я очень рад за него. Он отличный футболист и великолепный парень.

– Давай тогда продолжим твой список лучших команд России. Кто следующий после «Уфы» и «Арсенала»?

– Если бы у меня была возможность попробовать себя в другой команде, то я бы сыграл за «Спартак». Это все-таки самый популярный клуб в вашей стране, у него море болельщиков. Еще мне нравится жить в Москве.