Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фримпонг: «Если была бы возможность попробовать себя в другой команде, выбрал бы «Спартак»

Фримпонг: «Если была бы возможность попробовать себя в другой команде, выбрал бы «Спартак»

16 ноября 2016, 21:36
4

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о своем пребывании в «Уфе», а также заявил, что если бы выбирал за какой еще российский клуб выступать, выбрал бы «Спартак».

– Ты говорил, что обожаешь Уфу.

– Да! И это правда. «Уфа» – лучшая команда после лондонского «Арсенала», в которой я когда-либо играл. Там все замечательно. Люди в Уфе очень-очень-очень добрые – футболисты, директор, президент, – я скучаю по ним. Я даже сейчас могу сказать, что в своей карьере не увижу больше таких прекрасных людей. С удовольствием вернулся бы туда однажды. Хочешь, угадаю твой следующий вопрос? Про Алекса Зинченко! Да?

– Действительно интересно, как он из «Уфы» уехал в «Сити»?

– Это просто очень крутая сделка президента клуба. Но Зинченко очень талантлив и все такое. Алекс много работал над собой, старался использовать каждую возможность сыграть за «Уфу». Но Англия – это все-таки немножко другое. Поэтому он сейчас отправился в аренду в ПСВ. Но я очень рад за него. Он отличный футболист и великолепный парень.

– Давай тогда продолжим твой список лучших команд России. Кто следующий после «Уфы» и «Арсенала»?

– Если бы у меня была возможность попробовать себя в другой команде, то я бы сыграл за «Спартак». Это все-таки самый популярный клуб в вашей стране, у него море болельщиков. Еще мне нравится жить в Москве.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Арсенал Арсенал Уфа Фримпонг Эммануэль Зинченко Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dimon2602
1479322612
Губа не дура)
Ответить
Фан666
1479326506
Хочет за Спартак, а поедет в Томь
Ответить
Zeff
1479339230
Мы все только ЗА. Спартак коллекцию таких собирает.
Ответить
Диктор
1479354965
Хороший выбор.Не за бомжей же играть ,позоря себя договорными матчами.
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
5
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
25
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
2
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+