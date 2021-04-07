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    Фримпонг: «Русские игроки с утра пьют водку, а потом носятся как Болт. Они всегда в форме»

    Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг дал свою характеристику РПЛ. Он сообщил, что помогает российским игрокам быстрее бегать.

    «Русский футбол одним предложением? Тут очень много бегают! Оооочень! Русские футболисты всегда в форме – с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт.

    Кто-то из той «Уфы» мог сравниться со мной в юморе и безумии? Никто, это точно! Сейчас я задумываюсь о том, чтобы стать комиком. Думаю, многие пришли бы ко мне на шоу. Никто так не хорош, как я.

    Очень обидно, что я ушел. «Уфа» – место, которое я люблю всем сердцем. Там работают потрясающие люди! Россия стала особенным местом для меня. И да: напишите, что я хотел бы вернуться!» – сказал игрок.

    • Фримпонг выступал в РПЛ с 2014 по 2016 год.
    • Сейчас ему 29 лет, и он завершил карьеру.
    • Фримпонг – воспитанник «Арсенала».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +46274

      portero 7 минут назад

      Комик однако, неплохо прикололся..

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      Рейтинг: +552

      кран 8 минут назад

      Русские футболисты всегда в форме – с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт
      Гениально)))

      0
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      Рейтинг: +23460

      пьяныйхоровод 11 минут назад

      Болт они кладут на игру потом . Конкрэтный .

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      Рейтинг: +6246

      житель СПб 29 минут назад

      Если не ошибаюсь, это тот самый, кто поливал грязью Аршавина в Арсенале?

      0
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      Рейтинг: +414

      Illars 1 час назад

      а он забавный)

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