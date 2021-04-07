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  • Фримпонг: «Русские игроки с утра пьют водку, а потом носятся как Болт. Они всегда в форме»

Фримпонг: «Русские игроки с утра пьют водку, а потом носятся как Болт. Они всегда в форме»

7 апреля 2021, 19:55
20

Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг дал свою характеристику РПЛ. Он сообщил, что помогает российским игрокам быстрее бегать.

«Русский футбол одним предложением? Тут очень много бегают! Оооочень! Русские футболисты всегда в форме – с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт.

Кто-то из той «Уфы» мог сравниться со мной в юморе и безумии? Никто, это точно! Сейчас я задумываюсь о том, чтобы стать комиком. Думаю, многие пришли бы ко мне на шоу. Никто так не хорош, как я.

Очень обидно, что я ушел. «Уфа» – место, которое я люблю всем сердцем. Там работают потрясающие люди! Россия стала особенным местом для меня. И да: напишите, что я хотел бы вернуться!» – сказал игрок.

  • Фримпонг выступал в РПЛ с 2014 по 2016 год.
  • Сейчас ему 29 лет, и он завершил карьеру.
  • Фримпонг – воспитанник «Арсенала».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Фримпонг Эммануэль
Комментарии (20)
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житель СПб
1617817466
Если не ошибаюсь, это тот самый, кто поливал грязью Аршавина в Арсенале?
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кран
1617818727
Русские футболисты всегда в форме – с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт Гениально)))
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portero
1617818794
Комик однако, неплохо прикололся..
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absent32
1617819542
еще один юморист)))
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BlackMurderDeco
1617821960
Шутник , русские после водки идут еще за водкой, а некоторые еще и кидаться могут на чиновников со стульями, потом отсидят и все хорошо, а потом такие клубы как Спартак умудряются проворачивать с итальянскими мафиози такие гениальные сделки
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Федорыч-НН
1617822283
Пинг-понг, судя по всему, в президентское кресло метит. Как все юмористы в последнее время
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Бриг
1617822555
Помню, в дни далекого детства ребята ходили на тренировки Зенита. Был такой футболист Посуэло (из испанцев). Он этих ребятишек посылал за маленькой чтобы прямо во время тренировки приложиться.
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Рубинище
1617824535
с юмором совсем плохо, комик.
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Garrincha58
1617829667
русские носятся??? они вообще то пешком ходят по полю, носятся в АПЛ у нас ходят
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Дядя Серёжа
1617844209
Напиши Петросяну в Кривое зеркало. Типа - верх юмора, как раз для таких как ты.
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