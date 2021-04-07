Фримпонг: «Русские игроки с утра пьют водку, а потом носятся как Болт. Они всегда в форме»

Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг дал свою характеристику РПЛ. Он сообщил, что помогает российским игрокам быстрее бегать.

«Русский футбол одним предложением? Тут очень много бегают! Оооочень! Русские футболисты всегда в форме – с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт.

Кто-то из той «Уфы» мог сравниться со мной в юморе и безумии? Никто, это точно! Сейчас я задумываюсь о том, чтобы стать комиком. Думаю, многие пришли бы ко мне на шоу. Никто так не хорош, как я.

Очень обидно, что я ушел. «Уфа» – место, которое я люблю всем сердцем. Там работают потрясающие люди! Россия стала особенным местом для меня. И да: напишите, что я хотел бы вернуться!» – сказал игрок.