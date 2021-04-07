Фримпонг: «Русские игроки с утра пьют водку, а потом носятся как Болт. Они всегда в форме»

Комик однако, неплохо прикололся..
Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг дал свою характеристику РПЛ. Он сообщил, что помогает российским игрокам быстрее бегать.
«Русский футбол одним предложением? Тут очень много бегают! Оооочень! Русские футболисты всегда в форме – с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт.
Кто-то из той «Уфы» мог сравниться со мной в юморе и безумии? Никто, это точно! Сейчас я задумываюсь о том, чтобы стать комиком. Думаю, многие пришли бы ко мне на шоу. Никто так не хорош, как я.
Очень обидно, что я ушел. «Уфа» – место, которое я люблю всем сердцем. Там работают потрясающие люди! Россия стала особенным местом для меня. И да: напишите, что я хотел бы вернуться!» – сказал игрок.
- Фримпонг выступал в РПЛ с 2014 по 2016 год.
- Сейчас ему 29 лет, и он завершил карьеру.
- Фримпонг – воспитанник «Арсенала».