Фримпонг хочет вернуться в Россию

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что полузащитник Эммануэль Фримпонг хочет вернуться в клуб. Напомним, что ганский футболист весной этого года расторг соглашение с уфимской командой по обоюдному согласию.

«Фримпонг – приятный парень. Он дал нам узнаваемость, и когда Фримпонг был в команде, в коллективе царила гармония. Он «моторчик». С юмором у него все в порядке. Сейчас он без команды. Тренируется, присылает различные видео нам. Он хочет вернуться, но я думаю, что это вряд ли», – сказал Газизов.