Экс-игрок «Уфы» и тульского «Арсенала» Фримпонг завершил карьеру в 27 лет из-за проблем со здоровьем

Бывший полузащитник «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг объявил о завершении карьеры.

27-летний футболист решил прекратить выступления на профессиональном уровне из-за проблем с коленом, которые преследуют его в течение последних пяти лет.

В РПЛ ганец выступал с сентября 2014 по февраль 2017. Всего в чемпионате России хавбек провел 28 матчей и сделал две голевые передачи.

В своей карьере Фримпонг также играл за лондонский «Арсенал», «Вулверхэмптон», «Чарльтон», «Фулхэм», «Барнсли», «Эскильстуну» и «Эрмис».