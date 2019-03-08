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    Экс-игрок «Уфы» и тульского «Арсенала» Фримпонг завершил карьеру в 27 лет из-за проблем со здоровьем

    Бывший полузащитник «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг объявил о завершении карьеры.

    27-летний футболист решил прекратить выступления на профессиональном уровне из-за проблем с коленом, которые преследуют его в течение последних пяти лет.

    В РПЛ ганец выступал с сентября 2014 по февраль 2017. Всего в чемпионате России хавбек провел 28 матчей и сделал две голевые передачи.

    В своей карьере Фримпонг также играл за лондонский «Арсенал», «Вулверхэмптон», «Чарльтон», «Фулхэм», «Барнсли», «Эскильстуну» и «Эрмис».

    Источник: Твиттер Эммануэля Фримпонга

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    08.03.2019 14:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 марта 2019, 18:10

      В арсенале когда то подавал надежды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 16:03

      Поиграл в России-здоровье кончилось.
      Новый девиз РФПЛ

      0
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