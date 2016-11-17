Фримпонг: «То, что я хочу стать порнозвездой и гангстером, – шутка»

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг отметил, что не рассматривает вариант начала музыкальной карьеры, несмотря на присутствие в этой индустрии брата футболиста.

– Ты как-то снялся в клипе на песню своего брата, может, тебе тоже начать музыкальную карьеру?

– Нет, никогда! Но стоп! Я недавно сказал, что если бы не футбол, то хотел бы быть гангстером. Это шутка, если что. То, что я хочу стать порнозвездой, – тоже шутка. Ты там напиши это.

– У тебя крутой Twitter​. Почему Instagram удалил?

– Мне писало много девушек. А у меня есть подруга и ребенок, если что. С ними я стараюсь быть хорошим.

– Хорошим? Серьезно? Когда ты праздновал гол «Уфы», ты потрепал ниже пояса партнера по команде…

– Не-не-не, без комментариев! Ха-ха, я не помню этого.

– Да ладно! Один из самых просматриваемых роликов…

– Серьезно?! Ничего себе! Но я все равно ничего не помню.