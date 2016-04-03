Генеральный директор «Уфы»: «Фримпонгу противопоказано искусственное покрытие»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом. Напомним, руководство уфимского клуба планирует расстаться с 24-летним ганцем.

– Надо как-то решать этот вопрос. У Фримпонга что-то не получается в нашем клубе… Ищем компромисс. Ведь он должен быть помощником «Уфе», он сильный футболист.

– Почему у него не получается?

– В прошлом году мы тренировались на искусственном поле. Может быть, он не может привыкнуть и получает микротравмы.

– Сейчас опять травма?

– Да. Набирает форму – и тут же травма. Наверное, ему противопоказано искусственное покрытие.

– Уже сказали ему, что намерены расторгнуть с ним контракт?

– Такого не было. Просто нам нужно найти точки соприкосновения. Если это устроит все стороны, мы расторгнем договор.