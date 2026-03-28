  • Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи

Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи

28 марта, 10:44
9

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Никарагуа.

«Очень слабый первый тайм! И это против команды из второй сотни рейтинга ФИФА. Хорошо, что судья не совсем знает правила игры и наша сборная получила право на пенальти. Если бы не это, то первый тайм вообще бы закончился ничейным результатом. Даже удаление во втором тайме не сразу пошло на пользу сборной России.

Пока думали, сколько забить, времени осталось уже только на один гол. Тут уже не вижу смысла говорить, думаю, если бы не удаление, то проблем было бы гораздо больше. Никарагуанцы смотрелись очень даже неплохо. Так что за основу нужно брать только первый тайм, который, как мы все видели, не удался» – сказал Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Никарагуа Россия Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
VVM1964
1774688146
Так и было и это неспроста - через такие матчи нам болельщикам внушают, что такие пенальти это норма и их ставят даже в международных играх, чтобы потом оправдать аналогичные ситуации !!! Это заговор и не надо быть гением, что бы не понять, кто за этим стоит !!! ..... ЗПРФ !)))
volic
1774689290
Царя послушать то в футболе разбирается только он.
шахта Заполярная
1774689407
Так спонсором судьи был газпром-зинка, а у них записано, в их правилах, при участии газпрома пенальти обязательно, любому сопернику.
Император 1
1774694489
А что не так, не было бы руки, мы бы, скорее всего, забили. Красная— грубо влетел в ногу и сорвал перспективную атаку
guron88
1774694745
пеналь левый, конечно. Это и без очков ясно...
Айболид
1774695097
Как же тут не поскулиииииииииить . И хрюкая не повыыыыыыыыть )))))))))))))
bashnat013
1774700865
А в кого новому поколению то быть !старые одни п……….лы
