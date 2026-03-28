Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

Видеообзор матча в Краснодаре можно посмотреть здесь.

«Очень слабый первый тайм! И это против команды из второй сотни рейтинга ФИФА. Хорошо, что судья не совсем знает правила игры и наша сборная получила право на пенальти. Если бы не это, то первый тайм вообще бы закончился ничейным результатом. Даже удаление во втором тайме не сразу пошло на пользу сборной России.

Пока думали, сколько забить, времени осталось уже только на один гол. Тут уже не вижу смысла говорить, думаю, если бы не удаление, то проблем было бы гораздо больше. Никарагуанцы смотрелись очень даже неплохо. Так что за основу нужно брать только первый тайм, который, как мы все видели, не удался» – сказал Мостовой.