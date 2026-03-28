Рахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа

Тренер Рашид Рахимов высказался о результативной ошибке вратаря сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).
«Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями. Матвей очень психологически устойчив. За это сейчас его любят в Париже», – сказал Рахимов.
- Матч Россия – Никарагуа прошел в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». На «Бомбардире» есть прямая текстовая трансляция. Ее вел Андрей Ерофеев.
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
Источник: «Матч ТВ»