Рахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа

Тренер Рашид Рахимов высказался о результативной ошибке вратаря сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями. Матвей очень психологически устойчив. За это сейчас его любят в Париже», – сказал Рахимов.