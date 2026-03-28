Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа

Рахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа

28 марта, 10:05

Тренер Рашид Рахимов высказался о результативной ошибке вратаря сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями. Матвей очень психологически устойчив. За это сейчас его любят в Париже», – сказал Рахимов.

  • Матч Россия – Никарагуа прошел в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». На «Бомбардире» есть прямая текстовая трансляция. Ее вел Андрей Ерофеев.
  • 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Никарагуа Россия ПСЖ Сафонов Матвей Рахимов Рашид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 