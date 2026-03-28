Колосков выделил позитивный момент в матче Россия – Никарагуа

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

«Мы сыграли в свою силу. То, что можно было показать, игроки и показали. Были старания, движения, но не было игры, особенно в первом тайме. Она и не поставлена, потому что нет основного состава.

Во втором тайме вроде наладилась игра, хотя соперник оказался в меньшинстве. Хорошо, что выиграли, на стадионе много народу.

Всe позитивно, но впечатления, которого я ожидал, не было. Это мои проблемы, а не проблемы сборной. Сейчас футбол такой, что команды контролируют мяч.

Знал, что Никарагуа почти не забивает, но они выглядели достойно. Мы забили шикарный первый мяч. Этот эпизод позволяет надеяться на лучшее», – сказал Колосков.