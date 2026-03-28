Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)

Сборная Аргентины обыграла команду Мавритании в товарищеском матче.
Игра прошла в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:1. Голы у аргентинцев забили Энцо Фернандес, полузащитник «Челси», и Нико Пас. Джордан Лефорт отличился у команды Мавритании.
Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами», вышел на замену во втором тайме.
Мавритания провела один из мартовских матчей сборных в рамках международной паузы.
Аргентина готовится к чемпионату мира-2026, где будет защищать титул. Турнир пройдет в июне-июле в США, Мексике и Канаде. Впервые чемпионат мира примут три страны. Финал состоится в Нью-Йорке.
Аргентина - Мавритания - 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Э. Фернандес, 17; 2:0 - Н. Пас, 32; 2:1 - Ж. Лефор, 90+4.
Источник: «Бомбардир»