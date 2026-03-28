Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)

Сборная Аргентины обыграла команду Мавритании в товарищеском матче.

Игра прошла в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:1. Голы у аргентинцев забили Энцо Фернандес, полузащитник «Челси», и Нико Пас. Джордан Лефорт отличился у команды Мавритании.

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами», вышел на замену во втором тайме.

Мавритания провела один из мартовских матчей сборных в рамках международной паузы.

Аргентина готовится к чемпионату мира-2026, где будет защищать титул. Турнир пройдет в июне-июле в США, Мексике и Канаде. Впервые чемпионат мира примут три страны. Финал состоится в Нью-Йорке.