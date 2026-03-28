Мелкадзе прокомментировал дебют за сборную России

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о своем первом матче в составе сборной России.

Он вышел на замену на 66‑й минуте товарищеской встречи с Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

Видеообзор матча в Краснодаре можно посмотреть здесь.

«Классная игра, атмосфера хорошая. Всех с победой!

Было волнительно, даже вчера волновался перед дебютом за сборную. Говорил ребятам, некоторые даже смеялись: «Чего ты волнуешься?»

Но с первым касанием мяча это ушло», – заявил Мелкадзе.