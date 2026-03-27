Сафонов обратился к болельщикам после голевой ошибки в матче с Никарагуа

Матвей Сафонов поблагодарил болельщиков в Краснодаре после товарищеского матча сборной России с Никарагуа.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой сборной России со счетом 3:1. Сафонов, вратарь сборной России и «ПСЖ», вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен на 66-й минуте.

«Понятно, что прошло уже много времени. Спасибо всем большое. Я дома!» – заявил Сафонов в эфире «Матч ТВ».