Сафонов обратился к болельщикам после голевой ошибки в матче с Никарагуа

Матвей Сафонов поблагодарил болельщиков в Краснодаре после товарищеского матча сборной России с Никарагуа.
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой сборной России со счетом 3:1. Сафонов, вратарь сборной России и «ПСЖ», вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен на 66-й минуте.
«Понятно, что прошло уже много времени. Спасибо всем большое. Я дома!» – заявил Сафонов в эфире «Матч ТВ».
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало игры запланировали на 20:00 мск.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
Источник: «Матч ТВ»