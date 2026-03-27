  • Сафонов объяснил голевую ошибку в матче Россия – Никарагуа

Сафонов объяснил голевую ошибку в матче Россия – Никарагуа

Вчера, 22:27
34

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дал комментарии по итогам товарищеской встречи между сборными России и Никарагуа.

Он вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, пропустил курьезный гол на 16-й минуте и был заменен в середине второго тайма.

– Атмосфера потрясающая! Очень много времени здесь провел. Классно.

Не сказать, что было много информации о сопернике, не знали, чего ожидать.

Благодарность соперникам: они сражались, навязали хорошую игру. Где‑то было жестковато, но получился классный напряженный матч, все получили удовольствие.

Пропущенный гол: неприятный очень удар, не натренируешь, как против такого действовать. У сборной очень специфичные мячи, они отличаются от мячей для европейских чемпионатов, очень тяжело предсказать траекторию. Удар у соперника получился, я не смог ему противостоять.

– Как вам прием?

– Меня здесь встречала после игры семья. Приятно, что в такой ответственный и важный момент они рядом.

– К вам было особое внимание от игроков Никарагуа? Один из них говорил, что будет рассказывать, что играл против вас.

– Не скажу. Но теперь один из них будет рассказывать, что забил мне.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Никарагуа Россия ПСЖ Сафонов Матвей
NewLife
1774639739
Капитанская повязка не жмет ?
Ответить
biber.ru
1774640070
Хотел на красоту сыграть, а хотелка шлепком коровьим вышла.
Ответить
c 7890
1774640449
Мяч во всем виноватый. Специфичный такой. Летить панимаешь по траектории для Матвейки тяжело предсказуемой. Плохому танцору яйца мешают.Гы гы
Ответить
olspiridk
1774641147
Ещё раз скажу, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей фигне по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз сайт». Гарантия!
Ответить
шахта Заполярная
1774641447
Так жидко обгадиться, как бы на родном стадионе, как бы мяч виноват.
Ответить
Mirak92
1774642269
Все мотя тикай обратно, а то бывшая с алиментами у входа караулить будет
Ответить
mutabor0992
1774642629
"Плохому танцору..."(народная поговорка) И еще одна цитата "Возомнили о себе...Хамы!"(12 стульев)
Ответить
BlackMurder34
1774643921
Там мяч нырнул перед ним, тупо его ошибки нету, защита дно
Ответить
zigbert
1774676972
Вратарский гол. Будем надеяться что в ПСЖ не видели его.
Ответить
Все новости
