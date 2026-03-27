Сафонов объяснил голевую ошибку в матче Россия – Никарагуа

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дал комментарии по итогам товарищеской встречи между сборными России и Никарагуа.

Он вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, пропустил курьезный гол на 16-й минуте и был заменен в середине второго тайма.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

– Атмосфера потрясающая! Очень много времени здесь провел. Классно.

Не сказать, что было много информации о сопернике, не знали, чего ожидать.

Благодарность соперникам: они сражались, навязали хорошую игру. Где‑то было жестковато, но получился классный напряженный матч, все получили удовольствие.

Пропущенный гол: неприятный очень удар, не натренируешь, как против такого действовать. У сборной очень специфичные мячи, они отличаются от мячей для европейских чемпионатов, очень тяжело предсказать траекторию. Удар у соперника получился, я не смог ему противостоять.

– Как вам прием?

– Меня здесь встречала после игры семья. Приятно, что в такой ответственный и важный момент они рядом.

– К вам было особое внимание от игроков Никарагуа? Один из них говорил, что будет рассказывать, что играл против вас.

– Не скажу. Но теперь один из них будет рассказывать, что забил мне.