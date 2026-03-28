Пономарев охарактеризовал игру сборной России против Никарагуа

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

Видеообзор матча в Краснодаре можно посмотреть здесь.

«Игра так себе, честно говоря. Всe сводится к тому, что побыстрее надо подать угловой, штрафной или пенальти. Вот к чему у нас сводится футбол.

Ни одной фланговой атаки нет, ни одного сильного крайнего нападающего, который бы обыгрывал. Да никто никого не обыгрывает. Все играют прямолинейно, только в пас.

Почему все время в пас? Я не пойму. Все отдают мяч побыстрее. Раньше в советское время кричали: «Отдай, не держи, отдай и беги». А сейчас вообще мяч не держат.

Не знаю, неинтересно им, или отделаться хотят. Ну, неинтересная игра», – заявил Пономарев.