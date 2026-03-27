Реакция Губерниева на непростую победу России над Никарагуа

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу России над Никарагуа.

«Начнем с того, что в основе вышли люди, которые бы не играли в официальных играх. Стартовый состав на эту игру явно не предназначен для решения серьезных задач. В старте на важный матч вышли бы два человека из этого состава – Тюкавин и Сафонов.

Игру в первом тайме могу назвать абсолютно равной! Россия была ничем не лучше Никарагуа. Лишь с выходом Головина и Глебова сборная прибавила и полностью начала вести ход матча», – сказал Губерниев.