Реакция Губерниева на непростую победу России над Никарагуа

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу России над Никарагуа.
«Начнем с того, что в основе вышли люди, которые бы не играли в официальных играх. Стартовый состав на эту игру явно не предназначен для решения серьезных задач. В старте на важный матч вышли бы два человека из этого состава – Тюкавин и Сафонов.
Игру в первом тайме могу назвать абсолютно равной! Россия была ничем не лучше Никарагуа. Лишь с выходом Головина и Глебова сборная прибавила и полностью начала вести ход матча», – сказал Губерниев.
- Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.
- Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.
Источник: «Спорт-Экспресс»