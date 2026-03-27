Игрок сборной России признался в недостатке мастерства после матча с Никарагуа

Нападающий сборной России Кирилл Глебов дал комментарий после товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

– Не было какой‑то конкретной установки в перерыве. Но когда ты играешь в большинстве, то, конечно, получаешь преимущество. Надо было этим пользоваться.

– Расскажи о моменте с удалением.

– Я проткнул мяч и получил по ноге. Наверное, красная справедливая.

– Были моменты еще забить…

– Раз не забил, значит, мастерства не хватило. Потому что моменты были убойные. Расстраиваюсь, должен забивать такие моменты.

– Кажется, что ты не в лучшем настроении после матча.

– Связано с моей игрой. Команда играла хорошо. Расстроился больше из‑за своей игры. Можно было три‑четыре забивать.