Товарищеские матчи. Германия победила Швейцарию в игре с 7 голами, Норвегия уступила Нидерландам

Сборные Германии и Нидерландов выиграли свои товарищеские матчи в пятницу, 27 марта.
Немцы в результативной встрече были сильнее Швейцарии – 4:3. Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц оформил 2+2.
Голландцы благодаря голам Вирджила ван Дейка и Тиджани Рейндерса добыли волевую победу над Норвегией – 2:1.
Нидерланды - Норвегия - 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 - А. Шельдеруп, 24; 1:1 - В. ван Дейк, 35; 2:1 - Т. Рейндерс, 51.
Швейцария - Германия - 3:4 (2:1)
Голы: 1:0 - Д. Ндой, 17; 1:1 - Д. Та, 26; 2:1 - Б. Эмболо, 41; 2:2 - С. Гнабри, 45+2; 2:3 - Ф. Вирц, 61; 3:3 - Ж. Монтейру, 79; 3:4 - Ф. Вирц, 86.
Источник: «Бомбардир»