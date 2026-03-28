Товарищеские матчи. Германия победила Швейцарию в игре с 7 голами, Норвегия уступила Нидерландам

Сборные Германии и Нидерландов выиграли свои товарищеские матчи в пятницу, 27 марта.

Немцы в результативной встрече были сильнее Швейцарии – 4:3. Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц оформил 2+2.

Голландцы благодаря голам Вирджила ван Дейка и Тиджани Рейндерса добыли волевую победу над Норвегией – 2:1.