Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер Никарагуа сравнил сборную России с чемпионами мира

Сегодня, 00:05
2

Главный тренер сборной Никарагуа Отоньель Оливас поделился впечатлениями после проигранного товарищеского матча с национальной командой России.

– Можете сравнить сборную России с командами вашего региона? Возможно, с США или Канадой?

– Да, мы играли с США, Аргентиной, поэтому могу сказать, что Россия обладает экстраординарным уровнем и может состязаться с этими сборными.

Мы же еще далеки от подобного уровня, поэтому это отличный шанс для нас, чтобы развиваться.

– Что думаете о Краснодаре?

– Восхитительный город, красивый и дружелюбный. Здорово прошло все наше пребывание тут.

Благодарим сборную России за предоставленную возможность сыграть против них. Для Никарагуа этот матч – исторической событие.

– Хотели бы сыграть реванш в Никарагуа?

– Конечно, это было бы идеально. Если сборная России заинтересована, будем надеяться, что получится организовать. Для нас нет ничего лучше, чем играть матчи с соперниками такого уровня.

– В Никарагуа было много ожиданий от матча. Что бы вы хотели сказать болельщикам в вашей стране?

– Ожидания были обусловлены уровнем сборной России. Для тренерского штаба такие игры выходят тяжелыми, потому что соперник – один из лучших в мире. Это требует очень большой ответственности.

Мы представляем страну, в которой футбол развивается и растет. Будем работать над тем, чтобы уровень вида спорта в Никарагуа продолжал только расти.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Никарагуа Россия Оливас Отоньель
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ageorgov
1774673611
А что, россияне под управлением Карпуши ,более чем, достойно отыграли матч против равносильной команды второй сотни мирового рейтинга - и пендаль заработали, и большинство, и пропустили только один...В общем, класс...для У-двас..
Ответить
evgevg13
1774674397
Тренер Никарагуа сравнил сборную России с чемпионами мира. Срач ТВ, Бомба- по тексту об этом вообще ни слова. Хвалили город, кинули леща, что сб.Р хороша( бабосы то надо отрабатывать) - и всё...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 