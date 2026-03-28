Тренер Никарагуа сравнил сборную России с чемпионами мира

Главный тренер сборной Никарагуа Отоньель Оливас поделился впечатлениями после проигранного товарищеского матча с национальной командой России.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

– Можете сравнить сборную России с командами вашего региона? Возможно, с США или Канадой?

– Да, мы играли с США, Аргентиной, поэтому могу сказать, что Россия обладает экстраординарным уровнем и может состязаться с этими сборными.

Мы же еще далеки от подобного уровня, поэтому это отличный шанс для нас, чтобы развиваться.

– Что думаете о Краснодаре?

– Восхитительный город, красивый и дружелюбный. Здорово прошло все наше пребывание тут.

Благодарим сборную России за предоставленную возможность сыграть против них. Для Никарагуа этот матч – исторической событие.

– Хотели бы сыграть реванш в Никарагуа?

– Конечно, это было бы идеально. Если сборная России заинтересована, будем надеяться, что получится организовать. Для нас нет ничего лучше, чем играть матчи с соперниками такого уровня.

– В Никарагуа было много ожиданий от матча. Что бы вы хотели сказать болельщикам в вашей стране?

– Ожидания были обусловлены уровнем сборной России. Для тренерского штаба такие игры выходят тяжелыми, потому что соперник – один из лучших в мире. Это требует очень большой ответственности.

Мы представляем страну, в которой футбол развивается и растет. Будем работать над тем, чтобы уровень вида спорта в Никарагуа продолжал только расти.