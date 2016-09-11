Павлов: «После второго пропущенного гола не смогли вернуться в игру»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов в рамках послематчевой пресс-конференции рассказал о своем видении матча 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:5).

«После второго забитого гола мы не смогли вернуться в игру. Игра в средней линии сыграла свою роль, здесь нельзя обвинять центр обороны. Я пытался взбудоражить игроков в перерыве, заставить их бороться. Они попытались, но соперник доминировал по всем показателям. Замена Берхамова была связана с тем, что максимум, что он мог сделать – это отыграть тайм, полтора тайма. Он был не в форме из-за прошедшей травмы. Фримпонг может играть сильнее и он будет, он тренируется очень активно», – приводит слова Павлова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.