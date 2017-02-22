Фримпонг перешел в клуб из Швеции

Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг, ранее расторгнувший контракт с российской командой, продолжит карьеру в Швеции.

25-летний ганский хавбек перешел в «АФК Эскильстуна». Как сообщается на официальном сайте шведской команды, футболист заключил контракт на два года.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Фримпонг провел три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.