Фримпонг перешел в клуб из Швеции

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Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг, ранее расторгнувший контракт с российской командой, продолжит карьеру в Швеции.
25-летний ганский хавбек перешел в «АФК Эскильстуна». Как сообщается на официальном сайте шведской команды, футболист заключил контракт на два года.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Фримпонг провел три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.