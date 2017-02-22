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    Фримпонг перешел в клуб из Швеции

    Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг, ранее расторгнувший контракт с российской командой, продолжит карьеру в Швеции.

    25-летний ганский хавбек перешел в «АФК Эскильстуна». Как сообщается на официальном сайте шведской команды, футболист заключил контракт на два года.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Фримпонг провел три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 01:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:19


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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 февраля 2017, 07:44

      Баба с возу, кобыле легче

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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 февраля 2017, 05:11

      Будет там играть за еду.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 февраля 2017, 02:03

      Подавал надежды да так и не раскрылся

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