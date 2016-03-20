Газизов: «Фримпонг покинет «Уфу», если не сможет выйти на свой прежний уровень»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношение к хавбеку Эммануэлю Фримпонгу, отметив, что ганец покинет команду, если так и выйдет на свой привычный уровень.

«Мы очень надеемся на Фримпонга. Он качественный игрок. Но что-то не клеится у него в России. То он получает повреждения, то другие различные нюансы. Никак не может войти в игровой ритм.

Конечно, это ни его, ни команду не устраивает. Если будет так продолжать, то он покинет команду. Если он будет играть – то он нам помощник. Многое зависит от его желания и физического состояния. Если он себя проявит в последние девять туров, то будет хорошо.

Когда мы его покупали, мы рассматривали его как игрока основного состава. Сейчас на его позиции есть хорошие прогрессирующие футболисты», – сказал Газизов.