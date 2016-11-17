Фримпонг: «Российские болельщики не любят футбол, потому что для них хоккей – спорт номер один»

Хавбек тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг сравнил российских болельщиков с английскими. По мнению полузащитника, поигравшего в составе лондонского «Арсенала», в Англии к футболу относятся совсем по-другому.

– Метание кресел – самая жесткая вещь, которую творили английские фанаты в последнее время?

– На самом деле я не видел ничего подобного. Наверное, они жестят вне поля.

– Можешь сравнить английских болельщиков и русских?

– Между ними большое различие! Английские болельщики любят футбол больше, чем русские. Здесь на стадионах практически не бывает болельщиков. На нас приходят посмотреть, только когда мы играем с большими командами. Почему так? Не знаю. Наверное, это все из-за холодной погоды.

Еще, мне кажется, российские болельщики не любят футбол, потому что для них хоккей – спорт номер один.