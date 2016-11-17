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  • Фримпонг: «Российские болельщики не любят футбол, потому что для них хоккей – спорт номер один»

Фримпонг: «Российские болельщики не любят футбол, потому что для них хоккей – спорт номер один»

17 ноября 2016, 11:14
15

Хавбек тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг сравнил российских болельщиков с английскими. По мнению полузащитника, поигравшего в составе лондонского «Арсенала», в Англии к футболу относятся совсем по-другому.

– Метание кресел – самая жесткая вещь, которую творили английские фанаты в последнее время?

– На самом деле я не видел ничего подобного. Наверное, они жестят вне поля.

– Можешь сравнить английских болельщиков и русских?

– Между ними большое различие! Английские болельщики любят футбол больше, чем русские. Здесь на стадионах практически не бывает болельщиков. На нас приходят посмотреть, только когда мы играем с большими командами. Почему так? Не знаю. Наверное, это все из-за холодной погоды.

Еще, мне кажется, российские болельщики не любят футбол, потому что для них хоккей – спорт номер один.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Арсенал Фримпонг Эммануэль
Комментарии (15)
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Flydis
1479371760
Воспитание, прививание, популяризация футбола в странах очень разнится. Как ни крути, но он прав. Что говорить, если на матчи Чемпионшипа десятки тысяч болельщиков приходят ?
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mig28
1479373228
В хоккее мы постоянно играем на чемпионатах мира, олимпийских играх... да и есть на что посмотреть)) а в футболе зачастую одно разочарование...
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olebar73
1479373600
Особенно классный хоккей в Туле
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Lester84
1479375713
Вынужден разочаровать тебя, загорелый друг, но на юге России на хоккей большинству насрать. Если хоккей и смотрят, то в основном сборную. А за КХЛ вообще мало кто следит
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Каратель помойников
1479375916
какое отношение у игроков к футболу(как они играют),так и болельщики ходят
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Пиво без газа
1479376216
настоящий болельщик любит всё, и водку тоже
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nemolod
1479380563
Дело тут не столько в климате,сколько в отсутствии футбольной инфраструктуре,начиная от детско-юношеских футбольных школ и заканчивая молодежными и взрослыми командами! А то,что сейчас показывают игроки на поле-это чуть лучше дворового футбола и смотреть такую игру одна скука,отчего и хочется болельщикам поматериться,покидаться чем-нибудь - и это все от скуки! (При хорошей,качественной игре всем этим заниматься некогда)
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aguila_real
1479385896
Скучный чемпионат, нет адекватных современности условий для болельщиков, неадекватное отношение правоохранительных органов, отсюда отсутствие культуры боления. Многие боятся ходить на стадион думая что там опасно. О чем можно говорить? Половина гопников на стадионах. А в Европе все подряд ходят на футбол потому что там это праздник, великолепные условия, шоу, люди приходят на стадион чтобы приятно провести время.
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TY13R
1479389306
потому что в хоккей у них лучше получается играть))
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subbotaspartak
1479389490
А чё, в Туле есть хоккей? Я не знал. О"Кей.
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