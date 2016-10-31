Фримпонг: «Венгер в курсе моих дел в России»

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», выразил надежду, что команда Арсена Венгера в нынешнем сезоне сможет стать чемпионом АПЛ.
– Арсен Венгер знает о вашем новом месте работы?
– Знает, что я в России. Уверен, он в курсе моих нынешних дел. В одном из телеинтервью Венгер сказал, что Фримпонг в «другом «Арсенале».
– Как считаете, удастся французу снова сделать «Арсенал» чемпионом Англии?
– Верю в это, но стать лучшим в Премьер-лиге очень трудно. Конкуренция высочайшая, есть пять-шесть претендентов.
– Вы и сейчас фанат лондонцев?
– Я большой фанат, на ноутбуке стараюсь не пропускать ни одной трансляции «канониров».
Источник: ФК «Арсенал» Тула