Фримпонг: «Венгер в курсе моих дел в России»

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», выразил надежду, что команда Арсена Венгера в нынешнем сезоне сможет стать чемпионом АПЛ.

– Арсен Венгер знает о вашем новом месте работы?

– Знает, что я в России. Уверен, он в курсе моих нынешних дел. В одном из телеинтервью Венгер сказал, что Фримпонг в «другом «Арсенале».

– Как считаете, удастся французу снова сделать «Арсенал» чемпионом Англии?

– Верю в это, но стать лучшим в Премьер-лиге очень трудно. Конкуренция высочайшая, есть пять-шесть претендентов.

– Вы и сейчас фанат лондонцев?

– Я большой фанат, на ноутбуке стараюсь не пропускать ни одной трансляции «канониров».