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    • «Будем ждать, когда снова переобуется»: Мудрик жестко прошелся по Невиллу

    «Будем ждать, когда снова переобуется»: Мудрик жестко прошелся по Невиллу

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на критику в свой адрес от бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилла

    «Что нам это говорит? Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ну я не понимаю. То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое.

    Я не знаю. Я просто не понимаю. Если у меня есть любимый теннисист, он сегодня выиграл, я его поддерживаю, он завтра проиграл – я его поддерживаю.

    Могу быть зол на него или мне не понравилось, как он сыграл. Но я никогда не буду что-либо публично, или писать комментарии, или говорить, что он мне больше не нравится, я его не поддерживаю. Ты должен определиться, ты за или против, что ты, где ты вообще?

    Такие люди, болельщики, эксперты, по-моему, не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются. У них должно быть какое-то одно мнение, но могут говорить, что сегодня плохо сыграл, вчера – хорошо. Но мнение о футболисте или ком-нибудь не может так меняться», – сказал Мудрик на ютуб-канале «Бомбардир».

    • Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
    • В 16 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
    • Его контракт рассчитан до 2031 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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