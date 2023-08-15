Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Будем ждать, когда снова переобуется»: Мудрик жестко прошелся по Невиллу

«Будем ждать, когда снова переобуется»: Мудрик жестко прошелся по Невиллу

15 августа 2023, 08:28
4

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на критику в свой адрес от бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилла

«Что нам это говорит? Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ну я не понимаю. То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое.

Я не знаю. Я просто не понимаю. Если у меня есть любимый теннисист, он сегодня выиграл, я его поддерживаю, он завтра проиграл – я его поддерживаю.

Могу быть зол на него или мне не понравилось, как он сыграл. Но я никогда не буду что-либо публично, или писать комментарии, или говорить, что он мне больше не нравится, я его не поддерживаю. Ты должен определиться, ты за или против, что ты, где ты вообще?

Такие люди, болельщики, эксперты, по-моему, не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются. У них должно быть какое-то одно мнение, но могут говорить, что сегодня плохо сыграл, вчера – хорошо. Но мнение о футболисте или ком-нибудь не может так меняться», – сказал Мудрик на ютуб-канале «Бомбардир».

  • Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
  • В 16 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
  • Его контракт рассчитан до 2031 года.

Еще по теме:
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче 1
Мудрик сменил «Челси» на другой клуб 6
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика 4
Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Челси Невилл Гари Мудрик Михаил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1692084873
бабло вгрохали а выхлоп почти никакой
Ответить
k611
1692087542
Пока статистика не в его пользу и это надо признать.
Ответить
odessakmv
1692092368
***** я этого какела не понял! т.е если он сыграл плохо - все должны кричать, что он сыграл лучше всех?
Ответить
Mr Green
1692820799
ох он и дубинушка) Невилл не его поклонник, чтоб любить до гроба. вот именно, что он эксперт и комментирует происходящее. такие бабки заплачены, а за пол сезона 2 ассиста. на любую критику надо на поле отвечать, а не интервью давать, тем более о человеке, до уровня которого тебе ещё расти и расти
Ответить
Главные новости
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
7
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
8
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Все новости
Все новости
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
3
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
Вчера, 12:58
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
Вчера, 09:49
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+