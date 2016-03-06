«Валенсия» — «Атлетико». Онлайн-трансляция

Мадридский «Атлетико» старается удержаться впереди «Реала», а знаменитый футболист Гари Невилл вместе с «Валенсией» стремится доказать, что он чего-то стоит как тренер. Для российских болельщиков этот матч будет еще более захватывающим, так как велика вероятность появления на поле Дениса Черышева.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Атлетико». Начало в 22:30. Не пропустите!