Невилл – о работе с «Валенсией»: «Я просыпался и думал не о футболе, а о колонке в газете, потому что у меня были другие дела в Манчестере»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл признал, что решение стать главным тренером «Валенсии» в 2015 году было ошибкой.

«Я – англичанин, который не знал ни города, ни испанского языка, ни большинства игроков своей команды. В моем штабе были люди с теми же проблемами. Сейчас я понимаю, в моем приезде не было смысла. Я банально оказался не готов. Каждое утро я просыпался и думал не о футболе, а о колонке в газете, потому что у меня были другие дела в Манчестере. Это было безумие. Я никогда не должен был соглашаться», – сказал Невилл.