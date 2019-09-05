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    Невилл – о работе с «Валенсией»: «Я просыпался и думал не о футболе, а о колонке в газете, потому что у меня были другие дела в Манчестере»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл признал, что решение стать главным тренером «Валенсии» в 2015 году было ошибкой.

    «Я – англичанин, который не знал ни города, ни испанского языка, ни большинства игроков своей команды. В моем штабе были люди с теми же проблемами. Сейчас я понимаю, в моем приезде не было смысла. Я банально оказался не готов. Каждое утро я просыпался и думал не о футболе, а о колонке в газете, потому что у меня были другие дела в Манчестере. Это было безумие. Я никогда не должен был соглашаться», – сказал Невилл.

    • Гари Невилл проработал в «Валенсии» с декабря 2015 по март 2016 года.
    • За этот период его команда победила лишь в трех матчах чемпионата Испании из 16.
    • После «Валенсии» англичанин вернулся к работе на Sky Sports.

    Источник: Marca

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