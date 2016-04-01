Гари Невилл знал о своем увольнении из «Валенсии» еще до паузы на матчи сборных

Бывший главный тренер «Валенсии» Гари Невилл, отправленный в отставку на этой неделе, заявил, что знал об увольнении заранее.

Невилл, являющийся также ассистентом главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона, был проинформирован об увольнении из испанского клуба еще в четверг, до отъезда на матчи сборной.

«Валенсию» англичанин возглавил 2 декабря прошлого года, а уже в эту среду был отправлен в отставку. Под его руководством клуб одержал 3 победы в 16 матчах Примеры и выиграл 10 из 28 матчей в целом.