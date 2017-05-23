Невилл считает, что Руни пора уходить

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что нападающему Уэйну Руни пора менять место работы.

«Можно верить в то, что Руни останется, но в этом сезоне он получал очень мало игровой практики. Это его не устраивает, он хочет больше играть в больших матчах. Сейчас он находится на пути, который ведет к уходу из «Манчестер Юнайтед».

Можно даже сказать, что сейчас настало время сменить клуб. Ему придется сменить команду, если он хочет продолжать выступать на высоком уровне», – сказал Невилл.

В составе «Манчестер Юнайтед» Руни играет с 2004 года. В этом сезоне форвард сыграл в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал столько же результативных передач.