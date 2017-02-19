УЕФА поздравил Гари Невилла с днем рождения

Официальный аккаунт УЕФА в Instargram поздравил экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилла с 42-летием.

«Двукратному победителю Лиги чемпионов Гари Невиллу сегодня исполняется 42!» — говорится в обращении.

Невилл выступал за взрослую команду «МЮ» на протяжении 19-ти лет. Помимо золотых медалей Лиги чемпионов, англичанин восемь раз становился чемпионов Англии, трижды завоевывал Кубок и Суперкубок страны, дважды — Кубок Футбольной лиги, один раз — клубный чемпионат мира и межконтинентальный кубок.

В составе национальной сборной Невилл участвовал в двух чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.

По завершении игровой карьеры начал появляться на английском телевидении в качестве футбольного эксперта и занялся тренерской деятельностью. С 2012-го по 2016-й год входил в тренерский штаб Роя Ходжсона в сборной Англии. В декабре 2015-го был назначен главным тренером «Валенсии», но из-за неудовлетворительных результатов команды был уволен через четыре месяца.

После увольнения вернулся на Sky Sports.