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    УЕФА поздравил Гари Невилла с днем рождения

    Официальный аккаунт УЕФА в Instargram поздравил экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилла с 42-летием.

    «Двукратному победителю Лиги чемпионов Гари Невиллу сегодня исполняется 42!» — говорится в обращении.

    Невилл выступал за взрослую команду «МЮ» на протяжении 19-ти лет. Помимо золотых медалей Лиги чемпионов, англичанин восемь раз становился чемпионов Англии, трижды завоевывал Кубок и Суперкубок страны, дважды — Кубок Футбольной лиги, один раз — клубный чемпионат мира и межконтинентальный кубок.

    В составе национальной сборной Невилл участвовал в двух чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.

    По завершении игровой карьеры начал появляться на английском телевидении в качестве футбольного эксперта и занялся тренерской деятельностью. С 2012-го по 2016-й год входил в тренерский штаб Роя Ходжсона в сборной Англии. В декабре 2015-го был назначен главным тренером «Валенсии», но из-за неудовлетворительных результатов команды был уволен через четыре месяца.

    После увольнения вернулся на Sky Sports.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.02.2017 02:47
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