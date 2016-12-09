Кариус: «Меня не волнует критика Невилла. Недолгое время он был тренером, а теперь снова эксперт»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус прокомментировал критику в свой адрес со стороны Джейми Каррагера и Гари Невилла, которой он подвергся после матча 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:4).

«Каррагер долго играл в «Ливерпуле», так что после игры, наверное, был немного расстроен. Возможно, он все еще болельщик. Я должен принять это.

Я не знаю, что я думаю словах критиков после матча. Если вы спросите их снова, повторят ли он свои слова сейчас?

Меня не волнует, что сказал Невилл. Недолгое время он был тренером, а теперь снова стал экспертом. Он всегда критикует. Думаю, он делает так со всеми. Я просто надеюсь, что когда я сыграю хорошо, он скажет и об этом. Посмотрим», – сказал Кариус.