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    Гари Невилл: «Терри надо смириться с новой ролью»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл советует защитнику Джону Терри смириться с новой ролью в команде. Напомним, Терри неудачно сыграл в матче против «Манчестер Сити» (0:3) и был заменен после первого тайма.

    «Полагаю, «Челси» и Джон Терри должны спуститься поступательно, потому что он способен быть влиятельной фигурой в следующие три сезона.

    Задача Жозе Моуринью состоит в том, чтобы в ближайшие сезоны вывести Терри из состава, а сам игрок должен смириться с урезанной ролью — смириться охотно, а не восприняв это за оскорбление.

    Терри и их трансферная цель в лице Джона Стоунса способны сыграть 25–35 матчей за «Челси» каждый во время этого переходного периода. От этого выиграют все. Если «Челси» будет обладать Терри, Гари Кэйхиллом, Стоунсом и Куртом Зума, то это впечатляющая четверка центральных защитников.

    Терри не нужен мой совет, но в таких ситуациях я всегда говорю: расслабься и получай удовольствие. Пойми, что 25 матчей за «Челси» — это лучше, чем 45 за «Орландо Аулз» или «Тасманиан Тайгерз». Да и Моуринью будет счастлив, зная, что его игрок не остался у разбитого корыта», – сказал Невилл.

    Источник: Sports.ru

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    23.08.2015 07:08
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    Комментарии (3)
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    астраханец
    1440307121
    Особенный, кстати, очень тепло относится к Невиллу. Обычно он не радует журналистов
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    Харченко
    1440310553
    Невилл знает, что говорит.
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    ologreds
    1694997334
    numo439975
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