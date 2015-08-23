Гари Невилл: «Терри надо смириться с новой ролью»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл советует защитнику Джону Терри смириться с новой ролью в команде. Напомним, Терри неудачно сыграл в матче против «Манчестер Сити» (0:3) и был заменен после первого тайма.

«Полагаю, «Челси» и Джон Терри должны спуститься поступательно, потому что он способен быть влиятельной фигурой в следующие три сезона.

Задача Жозе Моуринью состоит в том, чтобы в ближайшие сезоны вывести Терри из состава, а сам игрок должен смириться с урезанной ролью — смириться охотно, а не восприняв это за оскорбление.

Терри и их трансферная цель в лице Джона Стоунса способны сыграть 25–35 матчей за «Челси» каждый во время этого переходного периода. От этого выиграют все. Если «Челси» будет обладать Терри, Гари Кэйхиллом, Стоунсом и Куртом Зума, то это впечатляющая четверка центральных защитников.

Терри не нужен мой совет, но в таких ситуациях я всегда говорю: расслабься и получай удовольствие. Пойми, что 25 матчей за «Челси» — это лучше, чем 45 за «Орландо Аулз» или «Тасманиан Тайгерз». Да и Моуринью будет счастлив, зная, что его игрок не остался у разбитого корыта», – сказал Невилл.