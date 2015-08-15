Гари Невилл считает, что в ситуации с Де Хеа виновато руководство «Манчестер Юнайтед»

По мнению бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла, в сложившейся вокруг испанского голкипера Давида Де Хеа ситуации виноваты боссы клуба.

«Уверен, это пример плохого менеджмента. Почему клуб не попытался продлить контракт раньше, а тянул до последнего сезона?», – задается вопросом Невилл.

«Ситуация с контрактом — это плохой менеджмент со стороны «Юнайтед» и они расплачиваются за это. Кроме того, зимой для чего-то был подписан Виктор Вальдес, и это добавило Давиду нервозности. Это отвратительная ситуация. От всего происходящего никто не будет в выигрыше, эту ситуацию нужно как можно быстрее разрешить».