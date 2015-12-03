Фердинанд: «Если у Невилла получится в «Валенсии», он может возглавить «МЮ»

Рио Фердинанд, бывший партнер главного тренера «Валенсии» Гари Невилла по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, считает, что потенциальный успех Невилла не тренерском поприще в Испании может означать, что его будут воспринимать, как потенциального главного тренера «красных дьяволов».

«Никто не сомневается, что правление «Манчестер Юнайтед» будет наблюдать за успехами Гари.

Если у него все получится, есть большой шанс, что его пригласят на роль главного тренера «Манчестер Юнайтед», и он не сможет отказаться, ведь он болеет за клуб с детства».