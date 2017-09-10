Де Брюйне сравнили с Бекхэмом по точности навесов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отметил высокую точность подач полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. По мнению ветерана, в данном компоненте игры бельгиец напоминает Дэвида Бекхэма.

«У Де Брюйне потрясающее игровое качество. Он мне напоминает Бекхэма, с которым я играл. Оба этих футболиста фантастически выполняют навесы.

Кевин все свои действия взвешивает. Мне кажется, что он с навеса смог бы попасть и в лежащую монету», – заявил Невилл.

В нынешнем сезоне де Брюйне провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых отдал две результативные передачи.