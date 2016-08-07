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Гари Невилл
Материалы
Гари Невилл - материалы
Англия
18 февраля 1975 (51)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Погба возвращается в «МЮ». «Ростов» может остаться без спонсора. Дайджест событий дня
Бердыев выбирает между сборной и «Спартаком». «МЮ» выиграл Суперкубок Англии. ЦСКА одержал первую победу в чемпионате. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.08.2016 22:05
8
Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии
Английские СМИ назвали список кандидатов на пост главного тренера сборной Англии. От представленных фамилий становится страшно за будущее английской команды. Есть вероятность, что на чемпионат мира в Россию Руни и его партнеры не поедут.
29.06.2016 13:00
6
Пусть говорят. Как телеэксперты проваливались на тренерском поприще
Профессии эксперта и тренера несовместимы. Увольнение Гари Невилла – лишнее тому подтверждение. «Бомбардир» вспоминает других журналистов, капитально провалившихся на позиции тренера.
01.04.2016 09:00
5
«Валенсия» уволила Невилла. Вице-капитан «Фенербахче» попался на допинге. Дайджест событий дня
«Кубань» грозила бойкотировать матч с «Амкаром». Матье рискует пропустить Евро после фола Кокорина. Демикелиса хотят наказать за игру на ставках. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
30.03.2016 21:15
2
«Лестер» оторвался от преследователей. Виллаш-Боаш – в шорт-листе «Валенсии». Дайджест событий дня
Левандовски торгуется в «Баварией». Черышев рассматривает вариант отъезда из Испании. «Спартак» почти приобрел Мельгарехо. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.02.2016 23:40
1
От «Барселоны» до «Барселоны». Как Гари Невилл шел к провалу
Гари Невилл променял работу телевизионного эксперта на шанс быть тренером большого клуба и вчера проиграл «Барселоне» – 0:7. «Бомбардир» на примере цитат и фактов объясняет, почему назначение Невилла было ошибкой. Прежде всего, для него самого.
04.02.2016 18:00
1
Гари Невилл против «Реала»
Новый тренер «Валенсии» бросит вызов своему старому знакомому – Рафаэлю Бенитесу. Мы расскажем все, что нужно знать о сегодняшнем противостоянии.
03.01.2016 18:49
1
Аленичева не уволят. Сычев будет играть за любителей. Дайджест событий дня
«Брага» планирует продлить контракт с российским вратарем. ЦСКА покинул еврокубки. Невилл хочет видеть Фалькао в «Валенсии». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
09.12.2015 00:33
2
Халк может пропустить матч в Лиге чемпионов. Спаллетти возглавит «Рому». Дайджест событий дня
«Валенсия» интересуется Варди. Мельгарехо может покинуть «Кубань». «Челси» не нужны новые футболисты. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.12.2015 23:40
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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