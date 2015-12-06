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  • Халк может пропустить матч в Лиге чемпионов. Спаллетти возглавит «Рому». Дайджест событий дня

Халк может пропустить матч в Лиге чемпионов. Спаллетти возглавит «Рому». Дайджест событий дня

"Валенсия" интересуется Варди. Мельгарехо может покинуть "Кубань". "Челси" не нужны новые футболисты. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Халк может пропустить игру "Зенита" с "Гентом"

Нападающий "Зенита" Халк вероятнее всего пропустит выездную встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Гента", сообщает nieuwsblad.be.

Сообщается, что причиной этому могут послужить две желтые карточки, полученные бразильцем в предыдущих играх турнира. Если Халк получит предупреждение в заключительной игре группового этапа, то пропустит первую игру "Зенита" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Отмечается, что, так как петербургский клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф и первое место в группе, тренерский штаб команды почти наверняка решит поберечь бразильского форварда и не включит его в заявку на игру.

На матче "Валенсии" и "Барселоны" умер болельщик

На матче 14-го тура испанской Примеры между "Валенсией" и "Барселоной" скончался 43-летний болельщик "летучих мышей". Основной причиной смерти стал инфаркт. На стадионе ему был проведен массаж сердца, после чего болельщик был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

"Динамо" предлагает Ионову два миллиона евро в год

Хавбеку "Динамо" Алексею Ионову предложен клубом новый трехлетний контракт, согласно которому игрок будет зарабатывать два миллиона евро в год. Ионовым интересуется ЦСКА, но при этом, предложений с официальным статусом от красно-синих пока не поступало. В текущем сезоне Ионов 19 раз выходил на поле в составе бело-голубых. На его счету один забитый мяч и три голевых передачи.

"Динамо" на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту

Мельгарехо близок к уходу из "Кубани"

Нападающий "Кубани" Лоренцо Мельгарехо может продолжить свою карьеру в "Бешикташе". Как сообщает источник, турецкий клуб пытался заполучить парагвайца еще в 2013 году, а сейчас возобновил активный интерес к 25-летнему форварду. Стамбульцы уже выразили готовность выкупить трансфер футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно. Сам Мельгарехо сообщил, что ситуация с его будущим прояснится после отпуска, который закончится в январе. 

Спаллетти согласился возглавить "Рому"

Итальянский специалист Лучано Спаллетти в ближайшее время может стать главным тренером "Ромы". 56-летний наставник уже встречался с руководством "волков" и обсуждал возможное возвращение в клуб итальянской Серии А. Стороны пришли к согласию по этому вопросу. Сообщается, что Спаллетти даже отверг предложение о работе в Китае.

Невилл хочет видеть в "Валенсии" Варди

Новый главный тренер "Валенсии" Гари Невилл обратился к руководству испанского клуба с заявлением, что хочет видеть в своей команде нападающего "Лестера" Джейми Варди. Причем трансфер может состояться уже в это зимнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне 28-летний англичанин провел за "Лестер" 15 матчей, в которых забил 14 голов.

Неожиданность дня. Гари Невилл возглавил "Валенсию"

Моуринью считает, что "Челси" не нужны новые игроки

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью сказал, что не планирует приобретать новых футболистов во время зимнего трансферного окна.

"Считаю, что ни мне, ни клубу сейчас не нудны новые исполнители. Сейчас у "Челси" укомплектованная команда, мы просто должны более эффективно использовать свои ресурсы. Руководство клуба не несет ответственность за то, что "Челси" оказался в такой ситуации. Она полностью лежит на мне и на игроках", - заявил португалец.

АПЛ. "Ньюкасл" добился победы над "Ливерпулем"

В поединке 15-го тура английской Премьер-Лиги "Ньюкасл" одержал победу над "Ливерпулем". Счет в этой встрече открыл защитник красных Мартин Шкртел, поразивший собственные ворота в середине второго тайма. А на исходе игры Джорджиньо Вейналдум установил окончательный счет встречи.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Ньюкасл – Ливерпуль – 2:0 (0:0)  

Голы: 1:0 – Шкртел (автогол), 69; 2:0 - Вейналдум, 90+3.

Футбольный гороскоп (7 декабря – 13 декабря)

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Рома Челси Динамо Ионов Алексей Халк Мельгарехо Лоренцо Варди Джейми Моуринью Жозе Спаллетти Лучано Невилл Гари
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